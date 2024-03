Ayudar a los demás es una forma de ser. Sentencia que Jorge Lazarte subraya. Se formó en un colegio jesuita, donde el lema era “ser un hombre para los demás”, un lugar donde —dice— lo más importante era servir.

Pero el espíritu de ayuda no solo se aprende en una clase de colegio. También se vive en casa. Su madre trabajó en el Hogar Clínica San Juan de Dios y hoy administra un comedor popular en Barranco. ¿Por qué Jorge estudió Derecho? Quizás para escribir libros desde una posición crítica.

Su más reciente libro es: Peruanos por vocación. Respuestas libertarias frente a la crisis peruana (Planeta). Antes escribió sobre la libertad de empresa y Sobreviviendo a la burocracia. Tiene en mente una cuarta obra. Por lo pronto, en el velador de su casa lo espera La fatal arrogancia. Los errores del socialismo, de Friedrich A. Hayek, su libro de cabecera por estos días.

Peruanos por vocación es un llamado a la acción. ¿En qué momento sintió ese llamado?

Yo creo que la vocación de servicio está, pero no siempre es el momento en el que uno se encuentra preparado para actuar. Una de las cosas que cuento en el libro es que a veces para tomar iniciativa es necesario tener la preparación para hacerlo y que la oportunidad para hacerlo sea la adecuada.

En su caso, ¿en qué momento se dio?

Hubo un gatillador. Una de las cosas que cuento en el libro también es lo inútil que me pude haber sentido en la época de la pandemia, sentía que era poco lo que podía hacer. Pero cuando salió Castillo como presidente, sentí que tenía la oportunidad y posibilidad de hacer algo para defender al Perú.

Hay un Jorge Lazarte antes y otro después de Castillo.

Sí. Lo que pasó con Castillo fue un despertar para muchos. La elección de Castillo me obligó, me forzó a involucrarme en temas en los que antes probablemente miraba de costado. Me generó mucho temor y mucha inseguridad lo que la elección de Castillo podía representar para el Perú. Fueron temores que el 7 de diciembre se confirmaron. El temor que tuve el 28 de julio era que nos podíamos convertir en una dictadura. Por eso decidí dejar mi trabajo, involucrarme. Y ese temor el 7 de diciembre de 2022 se confirmó: hubo un golpe de Estado que gracias a Dios no prosperó, pero Castillo tenía toda la intención de convertirse en dictador.

¿Dejó su trabajo?

Sí. Yo trabajaba en el Grupo Intercorp, tenía un buen puesto. Era vicepresidente de Asuntos Corporativos. Decidí formar un movimiento ciudadano que se llamó Integridad, y a través de ese movimiento que aglutinó casi a 10 mil personas, emprendimos muchas iniciativas en defensa de las amenazas de Perú Libre; la más importante de todas, creo yo, fue la ley que impide el cambio de la Constitución sin aprobación del Congreso. Esa ley nació en Integridad y desde ahí se empezó a promover, difundir, a convencer a actores políticos y líderes de opinión de la importancia de su aprobación para preservar nuestra Constitución.

El libro.

¿Por qué estudió Derecho?

Un poco por descarte. Es otra historia que cuento en el libro. Pero cuando entré a la universidad fui descubriendo que el respeto a la libertad me gustaba mucho y me disgustaba la forma en que el Estado le quitaba la libertad a las personas a través de leyes. Siempre fui muy desobediente y nunca me gustó obedecer normas por el simple hecho de obedecerlas, me cuestionaba mucho la razón de las normas y lo que estaba detrás.

Siendo así, ¿en qué sector del panorama político se ubica?

Yo soy un libertario. Creo en la libertad como la base del desarrollo y la prosperidad de la sociedad. Y creo en una intervención del Estado solamente regulatoria cuando se necesita. No creo en un Estado empresario, por ejemplo.

Hay coincidencias con Milei.

Digamos que comparto muchas de sus ideas y que me parece muy bien lo que está haciendo en Argentina.

Eventualmente, a los seguidores de Milei se les tilda de ser parte de una “derecha achorada”.

Históricamente, la izquierda y la derecha han tenido posiciones conflictivas y beligerantes, al punto de insultarse y faltarse el respeto, inclusive en el nivel intelectual más alto. No me sorprende que el día de hoy mantengamos una tradición de conflicto entre dos posturas antagónicas. Ojalá un día aprendamos a opinar y a pensar distinto sin calificativos y sin faltarnos el respeto. Y tampoco es un tema exclusivo del Perú.

Con un buen puesto en Intercorp; en todo caso, hubiera sido más fácil para usted dejar el Perú y radicar en el extranjero.

Es algo que nunca haría. He tenido oportunidad de vivir en otros países. He vivido en Miami por trabajo, he vivido en Madrid por estudios. Y siempre he vuelto al Perú. Irme del Perú no es una opción. Y es una de las razones que más me animan a involucrarme: si este es el lugar donde quiero vivir, quiero que sea un buen lugar. Si no nos involucramos, no lo vamos a conseguir.

¿Hay más compromiso o domina la apatía?

Yo creo que somos totalmente apáticos. Hay mucho desentendimiento. No es un tema reciente tampoco. Nuestra sociedad sí requiere más involucramiento, porque en el Perú el Estado está totalmente ausente.

¿En qué debe involucrarse el Estado?

En temas de salud, educación, debe impartir justicia y la seguridad. Pero uno puede hacer mucho sin necesidad de estar en el poder.

AUTOFICHA:

-“Soy Jorge Eduardo Lazarte Molina. Tengo 47 años. Nací en Lima. Acabé el colegio en la Inmaculada y estudié Derecho en la Católica. Me especialicé en Derecho Corporativo. Actualmente, trabajo en un estudio de abogados. El movimiento Integridad tuvo su fin”.

-“Me hubiese encantado continuar con Integridad, pero es bien difícil sin el compromiso de más personas. Todo lo que tiene que ver con la política asusta al sector privado y prefieren no tener nada que ver con las personas que están metidas en política”.

-“No tengo interés de entrar a la actividad política. Me considero un activista. Creo en la importancia de identificar problemas, buscarle soluciones y ejecutarlas. Para eso se necesita tomar acción. También leo mucho y paso mucho tiempo con mis hijos. Hay tanto por leer y tanta información”.





