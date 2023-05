Durante el primer trimestre, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo aseguró que las reservas de turismo han caído hasta más del 95%.

¿Cuál es la expectativa que tiene sobre el nuevo aeropuerto de Chinchero?

Hemos observado que no hay mayor retraso en su avance y esperamos que esté operativo en 2025, como se prometió. Las movilizaciones pasadas perjudicaron su avance en cierta manera, pero este retraso se está recuperando. Sobre ese tema, nuestra principal preocupación es cómo se va a gestionar el acceso y tránsito de personas hacia el aeropuerto cuando entre en funcionamiento. Ya existen propuestas, como un tren ligero, un monorriel o teleféricos, que serían mucho más rápidos y una buena alternativa. Actualmente, el tránsito hacia Chinchero está muy congestionado y con el nuevo aeropuerto esta situación va a empeorar.

¿En qué otro proyecto han puesto atención?

Nos genera mucha preocupación la construcción de la Vía Expresa. Es una obra que debió haberse concluido en marzo de este año y, actualmente, nos indican que se terminará a mediados del próximo. Se trata de una vía principal dentro de la ciudad cuyo retraso está perjudicando el tránsito en el Cusco.

Cambiando de tema, ¿cómo va el proceso de reactivación de Cusco?

Las movilizaciones que se registraron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 generaron prácticamente una caída de casi el 100% en el sector turismo. En el primer trimestre, se han cancelado las reservas hasta más del 95%. Para este segundo trimestre, entre mayo y junio, las reservas se han cancelado en más del 50%. A este proceso de reactivación lo complicaron también las restricciones impuestas por algunos países a través de sus embajadas, que recomendaban no visitar el Perú.

¿Cómo toman el anuncio de las nuevas movilizaciones y paralizaciones en Cusco?

Hemos coordinado reuniones con organizaciones sociales para ver cómo evitamos que estas paralizaciones tengan acogida. Convocamos a 27 organizaciones, entre representantes de mercados, asociaciones de artesanos, agencias de turismo, entre otros. Ya hemos confirmado que las manifestaciones de estos dirigentes no van a generar paros, se movilizarán sin detener las actividades económicas. Esa es una buena noticia. Pero igual nosotros vamos a continuar trabajando y fortaleciendo a estos sindicatos y pequeños grupos de comerciantes para evitar que estos anuncios de paro prosperen.

¿Qué tipo de apoyo se espera del sector público para las gestiones que vienen realizando?

Lo único que les pediría es que, si se concretan estas movilizaciones o paros, ellos no dejen de trabajar, que cumplan con acudir a sus centros de trabajo, como una muestra de que no podemos parar. Ese es el mejor apoyo que podemos recibir. Que las municipalidades aseguren el desarrollo normal del servicio de transporte y, en el caso de la policía, que tomen las precauciones para que las movilizaciones no sean violentas.

¿Qué grupos son los que generan desorden en medio de las manifestaciones?

Lo que hemos visto es que son los estudiantes universitarios vinculados a la FUC (Federación Universitaria de Cusco). Son chicos, digamos, eufóricos y los que empiezan con las agresiones, y esto contagia a muchos jóvenes o personas que traen de provincias para las movilizaciones. En el caso de las personas que traen de las provincias, les pagan el transporte y en algunas ocasiones los abandonan también. Hay gente que viene de manera voluntaria, convencida de lo que les han metido en la cabeza, pero también llegan otros obligados, como en el caso de la Asociación de Regantes, porque a ellos les ponen una multa y les restringen el acceso al agua.

¿Cómo evalúa el desempeño de autoridades locales?

En la coyuntura de movilización social, el rol del gobierno regional no fue positivo para frenar o hacer que estas protestas no sean tan violentas. Una de las primeras cosas que a nosotros nos generó mucha preocupación fue su mensaje de inicio de actividades, (Werner Salcedo) manifestó exclusivamente que él quería una nueva Constitución para generar un mejor país y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. A esto se suma que, al estadio Garcilaso, que está a cargo del gobierno regional, llegaron personas de las provincias cusqueñas que entraban y salían hacia las protestas. (…) Tras esos episodios, ha ido cambiando su tendencia. (…) Se está generando una buena apertura para trabajar de manera coordinada.