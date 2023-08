La Granja Azul volvió ayer a atender al público luego de estar cerrada dos semanas por una desproporcionada medida de la Municipalidad de Ate. Su director, Johnny Schuler, conversó con Perú21TV.

¿Qué ha significado estar 14 días en para?

La gente que más ha sufrido han sido los muchachos, los cientos de trabajadores que tenemos en la empresa, que tenían incertidumbre. No sabíamos cuándo iba a terminar este problema. Por suerte, ayer (el lunes) la municipalidad recapacitó y vinieron a ver. Dijeron que hubo problemas administrativos, vinieron nuevamente a hacer una inspección y por suerte todas las observaciones quedaron absueltas y ordenaron la reapertura del local.

¿Cuál es el mensaje que se deja? Se habló de una multa de más de un millón de soles, se habló de un abuso…

El problema de la multa de habilitación urbana es que la casa de la Granja Azul se construyó en 1948, cuando no había más que algodonales. La multa por la habilitación urbana se resolvió con la municipalidad en 2017 (…). El problema ha sido que las observaciones que encontraron para justificar la clausura, no eran de salud o higiene, sino problemas de instalaciones eléctricas, que el enchufe no estaba conectado o que faltaba la luz de emergencia. Y las observaciones las resolvimos a las 12 horas, presentamos el descargo, pero se demoraron 14 días en resolverlo. Según ellos había problemas administrativos que no le permitieron tomar cartas en el asunto. Nosotros estamos impresionados con el apoyo que hemos tenido del gremio.

Esperemos que esto no se repita…

Esto no puede volver a suceder en otro municipio. Deberíamos tener reglas más claras y tener cuidado. La clausura es una decisión difícil de tomar. Hay una responsabilidad sobre los trabajadores, los impuestos, los seguros, pero hemos sobrevivido y vamos a seguir.





