El nuevo ministro de Economía se reunió recientemente con representantes de gremios empresariales. ¿Cuál fue su parecer?

Fue básicamente una reunión de presentación y para manifestar su buen deseo de buscar que la inversión privada retome el crecimiento que hace tiempo no tiene. Sin embargo, debo decir que esto nos preocupa, ya que las buenas intenciones del ministro no necesariamente van a ser implementadas viendo lo contradictorio de la actitud del presidente y de su primer ministro. Entonces, vemos ahí que no hay coherencia entre un llamado a la inversión a los privados y, por otro lado, este lenguaje de confrontación que escuchamos.

El ministro anunció un plan de reactivación económica. ¿Les brindó alcances al respecto?

Ha sido algo general. Yo entiendo que después de ello estará llamando a los gremios para que cada uno haga sus propuestas. Tenemos propuestas claras en nuestro libro Perú regiones al 2031, con desarrollo de políticas industriales en nuestro sector. Sin embargo, el tema va por cómo generar inversión privada, que ya lo dijo el presidente en el discurso: estamos en 0% de crecimiento y vamos a terminar el año en negativo. Quizá en -2% o -3%.

Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

¿Qué tipo de señales tiene que dar el ministro Burneo para generar mayor confianza en el sector privado?

Hay un punto inicial que daría una buena señal al sector empresarial: es intervenir en la decisión del Ejecutivo y derogar estos dos decretos supremos, dados por el Ministerio de Trabajo, que están afectando mucho la formalidad laboral en nuestro país. Y hablo del Decreto Supremo 001 (que limita la tercerización laboral) y del Decreto Supremo 014 (que modifica el reglamento de las relaciones colectivas de trabajo), que no pasaron por el Consejo Nacional del Trabajo y que, lejos de fomentar la formalidad laboral en el Perú que todos estamos reclamando, más bien hace lo contrario. Tenemos entendido de buena fuente que fue el Ministerio de Economía (en el periodo de Oscar Graham) quien se opuso a la dación de estos dos decretos supremos. Sin embargo, igual salió.

Se decía que la salida de Graham del MEF habría respondido a la ‘incomodidad’ que habría ocasionado al oponerse a ciertas iniciativas. ¿Considera que Burneo va a poder oponerse sin que ello signifique su salida?

Yo me preguntaría si fuera ministro y tenga que hacer esa acción si me quedaría en un gobierno que no entiende que necesita dar señales claras al sector privado para la inversión. Aquí hay un tema de que, así como Graham tuvo el coraje de mantener ciertos estándares dentro de la economía y que logró que esto no llegara a mayores, el señor Burneo tiene la misma responsabilidad (…). Este es un tema de nación, ¿quién produce la riqueza nacional? Somos los privados y, entonces, un Estado sin inversión privada simplemente está destinado a decrecer y ese no debe ser el futuro de nuestro país.

La exministra de Trabajo Betty Chávez ha vuelto al gabinete en otra cartera. ¿Hay riesgo de que pueda influenciar lo que se decida en materia laboral?

Creo que tenemos las evidencias para asegurar que hay un plan montado y tienen un camino y un devenir de acciones que nos dicen que hay una línea dura de parte del Ministerio de Trabajo en la implementación de estas medidas laborales. Estimo que la presencia de Betssy Chávez en el nuevo gabinete es asegurarse la continuidad de esta Agenda 19. Y lo que estamos reclamando al nuevo ministro de Trabajo es que corte con este tipo de acciones que tuvieron sus antecesores.

¿Qué impacto prevén para la industria por parte de estos dos decretos supremos?

Esto a quien impacta realmente es al micro pequeño y mediano empresario y más a los micro y pequeños, porque se les ha condenado a separarlos de su trabajo cuando se dice ‘no puedes contratar con las grandes empresas’, porque ya la tercerización no se va a dar.

¿Cuál es la expectativa de generación de empleo para este año en la industria?

Este año no tenemos mucho optimismo. Estaríamos en posición similar a 2019 (0% respecto a la prepandemia).

¿Qué panorama se prevé para la inversión privada en la industria?

La foto de hoy nos dice que podemos cerrar en -3% respecto al año anterior. Y quiero aprovechar para agregar otro tema. Estamos implementando un proyecto que estamos desarrollando en la SNI, que es Alimenta Perú. Es un programa donde estamos juntándonos la iglesia, a través de Caritas; la academia, a través de la Universidad del Pacífico; y nosotros para llevar sostenibilidad a las ollas comunes. Queremos que en un año de capacitaciones, de desarrollo de modelos de negocios, ellos puedan, a lo largo de un año, ser autosostenibles. El plan piloto lo estamos haciendo en San Juan de Lurigancho y lo más probable es que el 26 o 27 de este mes lo estemos lanzando como programa.