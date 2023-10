Nestlé está apostando por los jóvenes y el emprendimiento que ellos realicen, así lo aseguró el gerente de Marketing y Corporativos de la empresa, Javier León.

¿Cuál es el compromiso de Nestlé con los jóvenes?

La iniciativa por los jóvenes de Nestlé existe desde hace 10 años. En 2013 nosotros lanzamos esta iniciativa dentro de nuestra estrategia de valor compartido que tiene distintos ejes, uno de los cuales es la comunidad, cómo nosotros podemos aportar a la comunidad al mismo tiempo que tenemos un negocio exitoso. Dentro de ese espacio de la comunidad identificamos que hay una problemática con relación al empleo juvenil, y esa estrategia de valor compartido te dice que si no atacas esa problemática, tu desarrollo en el tiempo será limitado, así que lo que estamos haciendo es atender esa problemática para que el desarrollo de nuestra sociedad sea sostenible en el tiempo. El compromiso de Nestlé a 2030 es tener 10 millones de jóvenes beneficiados a nivel global.

¿Por qué incentivar el empleo en este grupo de personas?

No es solo Nestlé, son muchas empresas que se han sumado a la iniciativa y hoy tenemos una alianza por los jóvenes donde hay muchas empresas para empujar este bloque, esta fuerza incorporándolos al mercado laboral. La idea es que ellos se puedan emplear a través del emprendimiento, se puedan inscribir en algún programa, puedan entrar a una de esas empresas a trabajar.

Entonces la idea también es que creen su propio emprendimiento.

Exactamente. Las grandes empresas podemos tener un músculo de empleabilidad, pero tú también puedes crear tu empleo, con una buena idea, una buena iniciativa.

¿Están trabajando con el Estado para impulsar estos trabajos?

Las autoridades peruanas son un aliado indiscutible porque son quienes rigen el país, dictan las políticas públicas, y nuestro compromiso es trabajar juntos.

¿Cuál es el llamado que se le hace a las empresas que desconfían de contratar a jóvenes?

Que están equivocados y que se den cuenta rápido porque el valor que pueden aportar los jóvenes a nuestras empresas es invaluable. El dinamismo, la energía, las ideas, son invaluables.

Apostar por ellos hoy, ¿qué significa para una empresa de acá a cinco años?

Asegurar tu futuro como empresa. Si tienes una empresa en una sociedad que no está desarrollada, que no es exitosa, que no tiene empleo, tu futuro estará limitado.

TENGA EN CUENTA

En septiembre de este año se desarrolló la Feria Laboral Internacional de la Alianza del Pacífico en la que colaboró Nestlé con otras empresas.

En el evento participaron empresas líderes provenientes de Perú, Chile, Colombia y México.