La presidenta Dina Boluarte designó a Javier Escobal como nuevo presidente del Consejo Fiscal, en reemplazo de Carlos Oliva. La decisión fue oficializada mediante una resolución que también agradece a Oliva por los servicios prestados, tras cinco meses de maltrato.

Escobal, quien se encontraba en la terna del Consejo Fiscal para presidir el colegiado, era el único miembro que no pertenecía al directorio del Banco Central de Reserva (BCR).

Perfil de Escobal

Javier Escobal D’Angelo cuenta con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el ámbito económico. Es economista egresado de la Universidad del Pacífico, posee una maestría en Economía por la Universidad de Nueva York y un doctorado en Desarrollo Económico por la Universidad de Wageningen, en Holanda.

Actualmente, Escobal es investigador principal en el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) y del proyecto Niños del Milenio. Además, forma parte de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos roles como asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Riego, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También ha sido miembro de la Comisión de Normas Técnicas en INDECOPI.

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran “Explaining Spatial Diversity in Latin American Rural Development: Structures, Institutions and Coalitions” (2015), en colaboración con Julio A. Berdegué y Anthony Bebbington, y “Extractive industries and local development in the Peruvian Highlands; Environment and Development Economics” (2013), junto a Elisa Ticci.

Con esta designación, se espera que Escobal aporte su vasta experiencia y conocimiento al frente del Consejo Fiscal, en un momento crucial para la economía del país.

