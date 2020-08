En 2011, después de dos años de investigación, Javier Creus publicó junto a otros profesionales el libro No somos hormigas donde analizaron lo que va bien con la humanidad, como el hecho de que cada vez vivimos más, somos más, estamos más educados; pero también detallaron la parte mala, como los efectos sobre el cambio climático y la concentración de riqueza. En aquella publicación, además, explicaron las nuevas maneras de hacer las cosas como aprender por Wikipedia y Youtube, hospedarse en viajes por Airbnb. Toda una revolución.

“Mi interés continuó y en 2014, junto a mi equipo de Ideas for Change, lo que hicimos fue recoger datos de 50 organizaciones que habían crecido más del 50% durante cinco años seguidos, tanto en usuarios como en ingresos: Wikipedia, Uber, Airbnb, Dropbox, toda esta generación de empresas”, contó Creus a Perú21.

Analizaron esos datos, estudiaron sus historias y elaboraron un modelo al que denominaron Pentagrowth, compuesto por cinco palancas del crecimiento exponencial de las mencionadas empresas. Determinaron que todas combinan por lo menos dos de esos cinco elementos.

A propósito de la participación de Javier Creus en el “Primer encuentro de innovación sobre el futuro del trabajo” organizado por el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), el reconocido experto explica cuáles son esas cinco palancas que han sido clave en el éxito de las nuevas empresas.

Palanca 1: Conectar redes

Los modelos de negocio han aparecido por generaciones y ya hemos visto cuatro. La primera fue world wide web (www), que unía lugares y para ello había que estar conectado mediante un cable; luego llegó la red social que ya no conectaba lugares, sino personas; continuó la red móvil, que conecta situaciones, cualquier persona, cualquier momento en cualquier lugar; y ahora estamos en la economía de los datos y los objetos conectados.

“Los nuevos modelos de negocio consisten, básicamente, en conectar cosas que no estaban conectadas: personas con personas, personas con datos, datos con datos. También crean nuevas interacciones que generen valor y capturan un poco de ese valor. Por lo tanto, la primera regla del crecimiento exponencial es cuantas más redes, personas, situaciones, datos conectes, más rápido podrás crecer”, explicó Creus.

Palanca 2: Agregar inventario

El equipo liderado por Javier Creus identificó que mientras las compañías tradicionales se dedican a comprar y vender, las nuevas generaciones de empresas lo que hacen es aprovechar activos infrautilizados como hace Airbnb con las habitaciones vacías, pues, así los costos de generar un inventario son más reducidos.

Creus argumentó: “Ya hay un paso más allá, se trata de ver en tu cadena de valor si puedes integrar elementos abiertos, disponibles para todos como artículos de Wikipedia, videos de Youtube. Aquí la regla es cuanto menos esfuerzo tengas que hacer para construir tu inventario, más rápido podrás crecer”.

Palanca 3: Empoderar a los usuarios

Hasta hace unos años se consideraba a los usuarios solo como clientes, pero en los nuevos modelos, toda la carga del servicio recae sobre los usuarios. No se les tiene en cuenta solo por su capacidad de consumir como dos ojos que consumen atención o una tarjeta de crédito que consume dinero, sino que se les considera por su capacidad para producir.

“Airbnb dice: oye, cualquier humano puede ser un host, cualquier humano puede recibir gente en su casa y te miro no solo como cliente, sino como productor, entonces, nos repartimos el trabajo. Un nivel más allá es cuando soy capaz de generar nuevos roles, interacciones entre los usuarios, es decir, yo ni siquiera intervengo, sin embargo se crea valor”, continúa Javier Creus, “En Wikipedia, por ejemplo, hay uno que escribe, otro que edita, otro que se ocupa de las fotos. Cuantas más capacidades de producción, cuantos más roles seas capaz de aprovechar de tus propios usuarios, más rápido podrás crecer”.

Palanca 4: Instrumentar a socios de negocio

Usualmente, las compañías tratan a quienes están dentro de su cadena de valor como proveedores, pero no tiene que ser así. En 2007, Apple lanzó el iPhone y al año siguiente sacó el Apple Market. Lo que Apple hizo fue decirle a Market que no era un proveedor, como en el modelo de BlackBerry donde casi no había aplicaciones.

“Apple dice: yo te voy a dar las herramientas para que crees tu negocio encima del mío, puede ser Epic Games, puede ser Facebook o podemos ser tú y yo en un garaje inventando lo que sea y vamos a compartir el mercado. Yo voy a decir qué es apto, me voy a reservar el sello de lo que es aceptable en el mercado y vamos a compartir los ingresos. Esto hace que enseguida haya un millón de aplicaciones desarrolladas por gente que quiere construir su negocio encima del negocio de Apple, compartiendo el mercado”, precisó el fundador de Ideas for Change.

En cuanto este modelo empezó a tener éxito, Google entró a la competencia y fue un paso más allá y no solo compartió el mercado, sino que a los desarrolladores los invita a cocrear un estándar. “Si creas un aplicativo compartimos el mercado, pero para todo lo demás, el uso es libre. Eso es lo que permite que marcas como Samsung, Panasonic, Xiaomi y el internet de las cosas en general adopte Android como un estándar”, relató el español.

Su conclusión es que cuanto más grande y más diverso sea el grupo de negocios que apuestan por construir su trabajo encima del tuyo, más rápido crecerás tú.

Palanca 5: Compartir conocimiento

La manera que se tenía de pensar sobre la economía del conocimiento estaba basada en la reserva del mismo. Ahora el conocimiento que vale es el que se usa. Un ejemplo es Tedx, que apostó por publicar sus videos de manera gratuita, en vez de tener que comprar el DVD y tuvo como resultado una exposición brutal.

“Si el conocimiento que compartes genera la apropiación de un número suficiente de ciudadanosm tú te puedes financiar fuera de las reglas del mercado como hace Wikipedia”, finalizó el español.

