La Caja Piura se alista a combatir los créditos informales. La entidad financiera viene trabajando en una serie de productos que se adapten a las nuevas necesidades del mercado. Su presidente, Javier Bereche, brinda los detalles en esta entrevista.

¿Por qué los créditos informales están en aumento?

En este momento, la forma de endeudarse en el Perú ha cambiado. El peruano está invirtiendo su deuda en vivienda social, por ejemplo. Además, está demandando créditos de muy bajo monto, incluso pagando tasas elevadas con la finalidad de salir de ese financiamiento en días y no en meses. Por eso existe el fenómeno del crédito ‘gota a gota’ en el país. Está reemplazando el crédito por consumo, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Este es ahora el comportamiento de un peruano que califica para un crédito.

Este nuevo comportamiento de la demanda, ¿cómo lo toman?

Los motores de crecimiento de la economía se están encendiendo poco a poco, por ello, lo que se viene de Caja Piura es aprovechar esas oportunidades. Con lo cual, si el mercado viró el timón hacia los préstamos hipotecarios sociales y hacia el goteo, en Caja Piura vamos a adaptarnos para acompañar a nuestros clientes.

¿Cómo lo harán?

Estamos ilusionados con la creación de nuestra área de Techo Propio y Mivivienda y crear nuestros productos de crédito de bajo monto. Es decir, cuando un peruano quiera un préstamo de S/500 para pagarlo a fin de mes o en dos meses, se lo vamos a otorgar, en lugar de que esté consumiendo préstamos informales y además inseguros. También, existen otras características que no han cambiado.

¿A cuáles se refiere?

A que el peruano no ha dejado de ahorrar y los intereses le generan excedentes. Una de las cosas que hay que saber hacer es cómo invertir esos excedentes. Por ello, Caja Piura está potenciando capacidades para brindar opciones de inversión valiosas que generen desarrollo al Perú.

¿Qué tan importante puede ser el mercado de estos créditos de bajo monto?

La oportunidad se presenta en lo siguiente. Los clientes quieren acceder a créditos menores de S/500 y nosotros no los brindábamos en cantidades suficientes y las microfinanzas no lo ofrecían. No había producto para esto. Por ello, desde octubre lo lanzamos, con lo cual, los peruanos van a poder prestarse con una entidad financiera formal montos de S/300, S/400 y S/500 para pagar en menos de un mes o dos meses. La oportunidad de costear estos créditos que son relativamente caros es en la tasa de interés. Si bien la tasa es alta, es más razonable que una tasa de un crédito informal.

