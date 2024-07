El director de empresas, Ivo Ucovich , estuvo en una nueva edición de Ynnovadores, programa que forma parte de la parrilla de Perú21TV, y en conversación con Juan Alberto Flores reveló los secretos de su éxito empresarial y la esperanza que mantiene respecto a nuestro país.

Ucovich refirió que su idea de diversificar sus empresas no nació de él, sino que más bien la heredó de su tío. “No lo entendí, pero es algo que asimilé [la diversificación]. No es algo que estuve consciente en ese momento, pero sí me entusiasmaba, teníamos plantaciones de eucalipto, pura papa amarilla, ovejas, 30 mil cabezas de ganado, no era poca cosa”.

Esta idea de diversificar nació también como una respuesta de agradecimiento a nuestro país, pues considera que generar puestos de trabajo fue su forma de devolverle al Perú todo lo que recibió.

“Yo creo que eso fue un agradecimiento a todo lo que recibí del Perú, recuerda que yo no he nacido acá. Me dije ‘¿cómo voy a agradecer, pagando impuesto? ok’, pero no es suficiente. Si tú inviertes y das puestos de trabajo, le estás pagando al Perú”, refiere.

Ingeniero metalúrgico, con estudios en el extranjero, Ucovich apostó por el Perú y mantiene viva su esperanza de ver a nuestro país desarrollado. Al respecto pone como ejemplo a Singapur, uno de los países más desarrollados de su región y enumera una serie de características importantes.

“Singapur, que era una islita dentro de lo que era el dominio inglés, hace 70 o 75 años, se independizó y hoy en día es uno de los países más prósperos del mundo, con un respeto a las autoridades y un civismo increíble. Esto prueba que sí se puede. Hay que encontrar la gente capaz que nos dirija a eso”, refirió el experto empresario.

Actualmente, Ucovich se ha dedicado principalmente al rubro minero y ha recibido varios reconocimientos como la Medalla de Oro de la Cámara Minera del Perú.





