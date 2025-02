Ipsos: 83% considera que los octógonos tienen impacto en sus compras

Los octógonos llevan casi 6 años en los empaques de productos peruanos y se han convertido en indicadores que son tomados en cuenta por la gran mayoría de consumidores peruanos.

Ipsos realizó una encuesta en la que midió cuál es el impacto de los octógonos en los ciudadanos peruanos. Al consultarles "¿Ha visto los octógonos nutricionales en los productos que compra o no?", el 71% aseguró que Sí; el 78% indicó que no; mientras que el 1% señala que no.

Imagen

Asimismo, se preguntó "¿Qué tanto impactan estos octógonos nutricionales en sus compras de alimentos y bebidas envasadas?", a lo que el 33% aseguró que tienen un mediano impacto en sus compras: "dejé de comprar algunos productos con estas alertas"; mientras que el 28% asegura que tiene un gran impacto en sus compras "dejé de comprar casi todos los productos con estas alertas".

El 22% indicó que tiene un bajo impacto en sus compras: "dejé de comprar uno que otro producto con estas alertas"; y 17% consideró que no tiene impacto en sus compras: "no dejé de comprar productos, aunque tenían estas etiquetas

Imagen

Al ser consultados sobre la preocupación que tienen los consumidores por los diferentes tipos de octógonos: "¿Cuáles de estos sellos le preocupa más?"; el 70% indicó que la alerta que más le preocupa es "Alto en azúcar"; el 58% señaló que es "Alto en grasas saturadas"; el 31% dijo que lo que más le preocupa es "Alto en sodio"; el 3% afirma que ninguno, mientras que el 2% no precisa.

Imagen

Colorante rojo N° 3

La encuesta también consultó sobre el conocimiento que tiene la población sobre el colorante rojo N°3. "En las últimas semanas, se ha hecho de conocimiento que el colorante rojo N°3 que es usado en algunos alimentos y bebidas ocasiona posibles riesgos para la salud. ¿Está al tanto de esta noticia?"

Ante ello, 69% respondió que sí está al tanto de la noticia, mientras que 31% afirmó que no. En Lima el 73% señaló que sí, y el 27% indicó que no. Al interior del país el 66% dijo que sí, mientras que el 27% señaló lo contrario, y el 1% no precisa.

Imagen

A los encuestados también se les preguntó si consumen productos que contienen colorante N°3, a lo cual el 25% afirmó que cree que consume algunos; el 12% indicó que está seguro que consume algunos; el 19% señala no estar seguro si consume alguno; y el 43% dijo no consumir ninguno.

Imagen

Por otra parte, al ser consultados si cambiarán sus hábitos de consumo, el 57% señaló que buscará alternativas que no contentan colorante rojo N° 3. El 20% dijo que seguirá consumiéndolo, pero con menos frecuencia. El 15% aseguró que dejará de consumirlo por completo; el 4% dijo que no le importa, que no cree que sea dañino, y el 4% indicó no estar seguro qué hará.

Tamaño de la muestra: 1004 personas entrevistadas

Ficha Técnica: Encuesta Nacional Urbana

Margen de error: +/-3.1%

Nivel de confianza: Se asume un nivel de confianza de 95%

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: