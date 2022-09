Este miércoles 7 de septiembre Apple realizó su evento “Far Out”, en el que anunciará el lanzamiento del nuevo iPhone 14, además de otros dispositivos como el Apple Watch y AirPods Pro.

El anuncio principal fue sin lugar a duda el iPhone 14, que llega con modelos adicionales, como la versión Plus, Pro y Pro Max, además, sin una versión mini del producto. Además, de mencionarse las nueva funciones y cambios en el diseño de los dispositivos presentados.

A continuación, conoce todas las novedades que traen los nuevos equipos que se suman a la familia de Apple y las nuevas características que ofrecen.

iPhone 14

Vuelve el modelo “Plus” a los smartphones de Apple. Dicho esto, el iPhone 14 Plus tendrá 6.7 pulgadas, mientras que el iPhone 14 (normal) 6.1 pulgadas. “Más espacio de pantalla, más duración de batería”, aseguran.

Se anuncian mejoras en el apartado fotográfico de los terminales. Una nueva cámara de 12 MP, con un sensor más grande y píxeles más grandes y una apertura f 1/5.

Una característica importante a mencionar es que el iPhone 14 adoptará la eSIM como alternativa principal, aunque solo en Estados Unidos. Eso quiere decir que no será necesario utilizar una tarjeta SIM física.

Por otro lado, se confirma uno de los rumores y se presenta la versión Pro y Pro Max, los cuales podrán tener hasta 1TB de almacenamiento.

La fotografía es uno de los puntos más importantes de los modelos Pro. En este sentido, Apple ha incorporado una cámara principal de 48 MP, con distancia focal de 24 mm, OIS de segunda generación.

El nuevo sensor agrupa 4 píxeles en un píxel cuádruple, lo que permite capturar 4 veces más luz. También anuncian mejoras en fotografías con poca luz.

iPhone 1 vs. iPhone 14 Pro Max.

¿Cuánto costará el iPhone 14?

El IPhone 14 se podrá adquirir desde los US$ 799, mientras que el iPhone 14 Plus tendrá un precio a partir de los US$ 899.

Ambos modelos se pueden reservar desde hoy mismo, 7 de septiembre.

No obstante, el iPhone 14 estará disponible el 16 de septiembre y el iPhone 14 Plus desde el 7 de octubre.

Por su parte, el iPhone 14 Pro tiene un precio inicial de US$ 999 y el iPhone 14 Pro Max tiene un costo de US$ 1,099.

Apple Watch

El nuevo Apple Watch Series 8, con un precio desde los US$ 399 , contará con un nuevo sensor de temperatura y se ha enfocado muchas de sus funcionalidades en la salud.

Por ejemplo, el dispositivo incorpora una nueva función que ayuda a mejorar la salud femenina a través del calculo retrospectivo de ovulación. Es decir, que las usuarias pueden recibir notificaciones de posibles desviaciones del ciclo.

Además, cuenta con una nueva función llamada “detección de choques”, ya que cuando se detecta un choque, el reloj contacta directamente con los servicios de emergencias. Esto es posible gracias a los sensores incorporados.

El Apple Watch Series 8 tiene 18 horas de duración de batería, pero incorpora un nuevo modo de ahorro de batería que ofrece hasta 36 horas de uso.

Cabe mencionar, que los pedidos anticipados para el Apple Watch S8 comienzan hoy y se entregan el 16 de septiembre.

AirPods Pro

Una de las novedades de los AirPods Pro se encuentra en el nuevo chip H2, que promete mejorar la calidad del sonido, con un nuevo controlador de distorsión y un amplificador personalizado. A nivel de diseño no se ve muchos cambios en relación a la versión anterior.

Además, e estuche tiene un altavoz en la parte inferior que puede reproducir sonidos. Su función es indicar el emparejamiento, batería baja e inicio de carga.

“Nuestros AirPods más avanzados hasta el momento”, dice Tim Cook, CEO de Apple.

Los AirPods Pro tienen un precio a partir de US$ 249, los pedidos comienzan el 9 de septiembre y se envían el 23 de septiembre.

