IPAE Asociación Empresarial reconoció a Carlos Neuhaus Tudela como el “empresario del año” en su reciente edición del #PremioIPAE2022. El líder empresarial recibió este galardón por su destacada trayectoria como gerente de diversas industrias, así como por la realización de importantes proyectos públicos y privados que han contribuido de manera positiva en determinados sectores del país, como el deporte y el desarrollo comercial.

“El Estado, prácticamente en todas sus instancias, se ha convertido en el principal freno para que el Perú crezca y se elimine la pobreza, el hambre y la ignorancia. Peor aún cuando se contratan amigos, correligionarios, personajes con pasado turbio y parientes para vivir del presupuesto de la República”, dijo Neuhaus en su discurso de agradecimiento.

Carlos Neuhaus es recordado por ser uno de los artífices de la exitosa realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos LIMA 2019, durante los cuales se desempeñó como presidente del comité organizador. A finales de 2016, asumió la misión de la planificación y ejecución de la contienda deportiva internacional, lo que significó el importante reto de lograr el objetivo en un corto plazo. El resultado logrado fue una fiesta deportiva que destacó en su organización de alto nivel, al punto de ser considera como los ‘Mejores Juegos de la Historia’ en el continente.

“Tenemos tiempo pugnando para que los servidores públicos sean gente capaz, honesta y con mística. Lamentablemente muchos de los que conocí en la administración estatal ya se retiraron por voluntad propia o fueron cesados para reemplazarlos por personas que en la mayoría de los casos son un peligro para el erario nacional”, resaltó el destacado empresario.

"Un país no crece con promesas, apetitos refundacionales ni ofertas de nuevas constituciones o ley. es complejas que le ponen freno a la creatividad. No vamos a progresar si nos seguimos desgastando en discusiones improductivas y llenas de odio que nos polarizan. El Perú nunca saldrá adelante si nos gobiernan personajes que admiten no estar “entrenados” y convierten sus limitaciones en sinónimo de humildad. Si sabes poco, aprende. Si sabes mucho, enseña. Pero no disfraces tu apego a ideas trasnochadas y tu negativa a evolucionar detrás de la pobreza o la falta de oportunidades", dijo Neuhaus en su discurso.

Carlos Neuhaus ha dejado un nuevo modelo de gestión pública que se está replicando en otros organismos del Estado y en otros exitosos proyectos en el sector privado. Gracias a ello, ha sido reconocido por diversas instituciones; ha recibido el premio al mejor exalumno de 2016 de Thunderbird Global School of Management por el programa que se ejecutó para capacitar cien mil mujeres microempresarias en el Perú. También ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Sol, las más altas distinciones de la Municipalidad de Lima, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, La Marina de Guerra del Perú, de las municipalidades de Surquillo y San Miguel, entre otras.

“No queremos caciques en los ministerios que aprovechan su pequeña cuota de poder para crearle trabas al micro empresario que desea formalizar su emprendimiento. No queremos al que se colude con el traficante de tierras para lucrar de la pobreza. No queremos al que maltrata a los ancianos, a las personas con discapacidad o habilidades diferentes, a los que discriminan por motivos de raza, género, credo religioso o político. No queremos burócratas insensibles, cortoplacistas y mediocres que salvan su asiento en el aparato estatal sin corresponder a quienes solventamos sus sueldos con nuestros impuestos. No queremos la mentira como bandera de acción pública”, pronunció Carlos Neuhaus, quien también conformó el recordado grupo de profesionales independientes llamado Comando Vacuna.

