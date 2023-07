El Perú ha logrado algunas lentas mejoras de indicadores económicos, políticos e institucionales, pero a la vez también corre el riesgo de ver estancado el crecimiento económico sostenible. Esta es la realidad que permite observar el informe IPAE Mide 2023, un sistema de monitoreo de 43 indicadores clave del desarrollo del país, que es realizado por Apoyo Consultoría e Ipsos Perú.

El informe destacó mejoras en pilares como el desarrollo económico, educativo e institucional a 2022, pero un estancamiento en el aspecto social en línea con el aumento de la pobreza, entre otros aspectos. Además, se reportó el riesgo de un similar panorama para el pilar de crecimiento económico sostenible e inclusivo de este año, según información preliminar a junio de 2023.

El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, destacó que “ha habido mucho uso en el lenguaje político, de contenidos populistas, en el sentido de que no era necesario crecer” o que un crecimiento excesivo podía ampliar las brechas, cuando la realidad es distinta.

“IPAE mide es una tangible demostración de que si el crecimiento no tiene una cota mínima, no hay reducción de pobreza y no hay la más mínima posibilidad de desarrollo. Puede haber crecimiento económico sin desarrollo, pero lo que no puede haber es desarrollo sin crecimiento económico (...). Tenemos necesidad de recuperar la inversión porque sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo”, aseveró Galdos.

El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, por otra parte, destacó que si bien hubo una caída de indicadores en la pandemia, la recuperación fue muy lenta en algunos de ellos en 2021 y 2022.

“Los indicadores de desarrollo económico, político y social, que sigue IPAE Mide, venían progresando desde 1993 hasta 2010. Luego hay una ralentización del crecimiento económico y un estancamiento en estos entre 2011 y 2019, una caída muy fuerte con la pandemia y una recuperación muy lenta de algunos otros debido al grave deterioro en la gestión pública que se vivió en 2021 y 2022. En algunos indicadores como seguridad ciudadana y pobreza, los últimos años han sido muy malos”, explicó Alfredo Torres.

ECONOMÍA Y EDUCACIÓN

Por su parte, el jefe de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría, Iván Portocarrero, indicó que el pilar de crecimiento económico sostenible e inclusivo comprende cinco principios, y resaltó el de “economía competitiva, formal, sostenible e inclusiva”.

Si bien Portocarrero destacó el avance del Producto Bruto Interno (PBI) tras la pandemia, señaló que los niveles de desempeño “no necesariamente permiten que podamos salir de la pobreza”. En ese sentido, dijo que estiman que este año el PBI crecería solo 1%.

“Hemos tenido una primera muy mala mitad de 2023 (…). Vamos a tener un primer semestre estancado o incluso no descartamos que pueda ser negativo en términos de crecimiento económico”, añadió.

Otro pilar que se toma en cuenta es el de “educación de calidad”. En este apartado, señaló, se observa un incremento en la matrícula inicial y un avance en presupuesto ejecutado del sector para inversión y compra de bienes y servicios.

Datos:

El pilar de “igualdad de oportunidades” registró un retroceso en 2022, según IPAE Mide.

Portocarrero, de Apoyo Consultoría, indicó que el acceso a Internet se aceleró con la pandemia, pero en 2022 se registró un menor crecimiento.





VIDEO RECOMENDADO