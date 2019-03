Inversiones mineras inician el año con un crecimiento de 48%

El Ministerio de Energía y Minas informó que durante el primer mes del año, las inversiones mineras han ascendiendo a US$335 millones, logrando un crecimiento de 48%, en comparación al mismo mes del 2018, cuando sumaron US$ 226 millones.



El balance fue presentado en la nueva edición del Boletín Estadístico Minero. Los rubros que más resaltaron en este impulso del subsector son Planta Beneficio y Equipamiento Minero, los cuales concentraron más del 40% de la inversión minera a nivel nacional.



Rubro planta beneficio

Este rubro reportó un crecimiento interanual de 833%, al acumular US$ 70 millones versus los US$ 7 millones registrados en enero del 2018. El alza se debió principalmente al monto ejecutado por Minera Chinalco Perú y Southern Peru Copper Corporation en sus proyectos Ampliación Toromocho y Ampliación Toquepala, respectivamente, los cuales sumaron un valor de US$ 29 millones.



Rubro equipamiento minero

Equipamiento minero, logró un crecimiento interanual de 49%, lo que implica una inversión de US$ 68 millones en el primer mes del año. Las compañías Minera Antapacay y Marcobre representaron en conjunto más del 50% de la inversión minera en este rubro.



Empleo

​El Ministerio de Energía y Minas también informó que en enero del 2019, el subsector minero empleó a 194,030 personas, cifra similar a la reportada en el mismo periodo del año anterior.



