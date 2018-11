Inversiones mexicanas en Perú llegan a US$14,000 millones

Esta mañana, el ministro de Relaciones Internacionales , Néstor Popolizio , participó en la inauguración del Foro Empresarial " Infraestructura, Minería y Actualidad", donde anunció que las inversiones entre Perú y México se han ampliado durante la última década, convirtiendo al Perú en el quinto socio comercial de México en la región.

Las inversiones entre ambos países cada vez son más atractivas. El canciller precisó que las inversiones mexicanas en Perú suman más de US$14,000 millones, siendo el Perú el segundo destino de inversión extranjera mexicana.

México y Perú comparten la experiencia histórica de combinar largos virreinatos. Para Popolizio no hay países en América Latina que no tengan una historia tan parecida. Por ello consideró que ambos países podrían tener un amplio espacio para continuar las inversiones.



"El potencial económico ya no radica en la capacidad de potencia minas de plata virreinales, sino en la capacidad de atraer inversiones", dijo.

Por otro lado, la Alianza del Pacífico (AP) ha alcanzado logros concretos como la integración del mercado bursátil Latinoamericano, que permitirá que todos los países miembros puedan emitir bonos: “La emisión conjunta de bonos para financiar inversión en infraestructura será un avance significativo en el uso de productos financieros modernos e innovadores”.



La AP espera concretar las negociaciones con Autralia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur para que sean parte del grupo como estados asociados. Esto permitirá que los miembros puedan firmar acuerdos de inversión de última generación.