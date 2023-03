Este año se adjudicarán 10 proyectos eléctricos por más de US$1,100 millones y se espera que beneficien a más de 10 millones de personas en 10 departamentos, según lo anunciado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El director de Portafolio de Proyectos de Proinversión, Emerson Castro, dijo que con los proyectos también se apunta a fortalecer el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

“El desarrollo de estos proyectos de transmisión eléctrica fortalecerá el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y permitirá llevar energía desde los centros de producción (centrales de generación) hasta los centros de consumo (empresas y familias) de forma eficiente (menores costos) y con calidad de servicio (sin interrupciones)”, dijo.

¿QUÉ PROYECTOS ESTÁN INCLUIDOS?

Luego de la adjudicación de los proyectos eléctricos Enlace Ica – Poroma e ITC Enlace Cáclic – Jaén en enero último (US$ 132 millones), los siguientes proyectos serán la línea de transmisión Piura Nueva – Frontera (US$ 217 millones), Enlace Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Enlace Celendín-Piura (US$ 611 millones), y dos grupos que abarcan cinco (5) proyectos por US$ 164 millones (ver tabla Nº 1).

Las inversiones permitirán incrementar la confiabilidad y capacidad del sistema eléctrico nacional que hoy cuenta con casi 30,000 kilómetros de línea de transmisión, de las cuales 16,000 kilómetros son redes en alta tensión (destacando 3,500 kilómetros de líneas de 500 kV) necesarias para minimizar las pérdidas de energía eléctrica y llevar energía de bajo costo a las zonas con menor disponibilidad de energía barata.

Desde 2001 hasta 2022 PROINVERSIÓN ha realizado 37 procesos de concesión de proyectos eléctricos (de generación y transmisión) mediante la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), generando compromisos de inversión por más US$9,000 millones; en el caso de líneas de transmisión, ha desarrollado 32 procesos ejecutándose inversiones por más de US$3,800 millones.

