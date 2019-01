Inversión minera sumó US$ 4,181 millones en periodo enero-noviembre de 2019

Durante los meses de enero y noviembre del 2018, la inversión en minería ascendió a US$ 4,181 millones, representando un aumento de 25.4% con respecto a similar periodo del 2017, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Del mencionado monto total, la región Ica es la que acumuló la mayor inversión minera con US$ 694 millones; seguido de Moquegua con US$ 536 millones; en tercer lugar aparece Tacna con US$ 419 millones. Continúan en la lista, la región Junín con US$ 354 millones; y en quinto lugar Cajamarca con una inversión de US$ 298 millones, afirmó el MEM.

De acuerdo a la información estadística elaborada por la Dirección de Promoción Minera del ministerio, la inversión minera en el rubro Planta Beneficio (donde se procesan los minerales) registró más de US$ 1,215 millones entre enero y noviembre del año pasado.

Infraestructura fue el segundo rubro con mayor participación, con US$ 944 millones; seguido por Desarrollo y Preparación, que en el mismo período llegó a US$ 642 millones.

En el rubro Equipamiento minero, las inversiones ascendieron a US$ 528 millones; en Exploración a US$ 361 millones; y, finalmente, el rubro Otros sumó US$ 492 millones.

La información estadística también señala que la empresa Southern Peru Copper Corporation es la que más invirtió en este espacio de tiempo superando los US$ 527 millones.

Shougang Hierro Peru se ubicó en el segundo lugar con una inversión de US$ 461 millones, seguido de Anglo American Quellaveco con una inversión mayor a US$ 391 millones. Figura también Sociedad Minera Cerro Verde con una cifra por encima de los US$ 253 millones en el periodo mencionado.

El MEM precisó que las transferencias de fondos a regiones por conceptos de canon, regalías y derechos de vigencia de la actividad minera, ascendieron a S/ 4,803 millones. Asimismo, indicó que la actividad minera generó durante el 2018 un promedio de 201,880 puestos de trabajo directos.