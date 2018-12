Inversión de las empresas peruanas en publicidad cierra en negativo el 2018

La inversión publicitaria en Perú ha sufrido en el 2018 los efectos de las tensiones políticos y económicas, los cuales han colocado al sector en un mal momento.

La industria publicitaria esperaba incrementar la inversión de las empresas en este campo en no menos del 15% para fines de este año; sin embargo, al cierre del presente la predicción se habría dado a la inversa con un resultado de -15%, según Marcel Garreaud, CEO de la agencia Wavemaker Perú.

Animados por variables positivas, tales como la proyección de recuperación de la economía nacional y el consumo en general; además de la clasificación del Perú al Mundial, que generó un ambiente de celebración colectiva, las perspectivas para el sector publicitario iban de la mano con las del consumo; es decir, se cerraba el año en azul.

No obstante, la incertidumbre económica-política que el país viene atravesando hasta el momento generó en los anunciantes cierta inquietud con respecto a la inversión en publicidad.

Ello se ha reflejado incluso en la actual campaña navideña. “La navidad solía ser un período en el cual las empresas ponían grandes esperanzas y fuerza comunicacional, desarrollando ambiciosos proyectos publicitarios que le daban un brillo especial a sus marcas, pero este 2018, la inversión en este campo se habría reducido hasta en 20% y su inicio se retrasó hasta diciembre, cuando antes lo normal era empezar desde octubre”, afirmó Garreaud.

Al parecer, los principales esfuerzos efectuados por las empresas en posicionar a sus marcas con publicidad se habrían dado en los meses aledaños al Mundial, que fue cuando se registraron resultados positivos en cuanto a la contratación de avisaje en medios, registrándose crecimientos que van del 20% al 30% en dicho período, según cifras compartidas por Wavemaker.

“Todas se subieron al coche del Mundial y ahora están invirtiendo a un ritmo menor, puesto que la pauta anual en publicidad ya se había reducido al iniciar el presente año y esto no fue incrementado después”, añadió el vocero de la agencia.

Inversión publicitaria según cifras no negociadas

Entre enero a septiembre de este año versus igual período del 2017, en términos de tarifas no negociadas, el mercado publicitario creció en 18%, dándose en los meses de la campaña mundialista el mejor desempeño: abril (30%), junio (29%), marzo (24%) y mayo (20%).

Los sectores con mayor inversión publicitaria en igual período fueron medios electrónicos (US$ 1154 millones); higiene y belleza capilar (US$ 216 millones) y servicios de telefonía móvil (US$ 154 millones).

Los que menos invirtieron fueron las universidades (US$ 48 millones) y medios impresos (US$ 63 millones).

Asimismo, la inversión publicitaria en los mencionados meses se concentró más en televisión por cable (US$ 485 millones), seguido de la radio (US$ 461 millones), suplementos (US$ 452 millones), televisión (US$ 438 millones), revistas (US$ 402 millones) y finalmente diarios (US$ 366 millones).

Lo que depara al sector en 2019

Para el próximo año, se espera que las empresas mantengan la cautela al anunciar. Actualmente, los presupuestos empiezan a definirse y aunque hay un alto interés de los grandes anunciantes por mantener su posicionamiento en el mercado, los movimientos empresariales indican que la inversión mantendría el mismo nivel alcanzado al cierre de este 2018, según Marcel Garreaud.

El ejecutivo precisa que la coyuntura en Perú seguirá pesando el próximo año en la industria publicitaria, además de que hay otros factores como la concentración de sectores de negocio que están motivando una menor inversión en promoción y publicidad.

El crecimiento en publicidad iría por ampliar la base de anunciantes con las empresas emprendedoras y medianas, para las cuales es vital generar un reconocimiento de marca e incrementar la recordación entre su público objetivo.

Según Garreaud, las empresas que han implementado campañas de publicidad a lo largo del año habrían generado, en promedio, no menos del 20% en cuanto a su recordación de marca.

En ese sentido, hay un interés de estos grupos empresariales emergentes en quitar cuota de mercado a los sectores más posicionados, ahora que estos últimos anunciantes han bajado el ritmo a su inversión en publicidad.

Del mismo modo, las últimas alianzas comerciales entre medios televisivos han presentado atractivas propuestas de avisaje para los anunciantes de siempre y los emergentes, además de fomentar un mayor clima de negociación a favor de ambas partes.