Las inversiones bursátiles requieren de numerosos ingredientes para lograr el éxito en las operaciones y así generar la rentabilidad deseada. Siendo así, si se desea comenzar a invertir en bolsa es muy recomendable informarse durante todo el proceso para así iniciar de a pocos, con el objetivo de ir ganando experiencia y formación. Si hablamos de salud financiera, para evitar ponerla en riesgo, es mejor empezar con pequeñas inversiones y con el apoyo de un asesor financiero.

La bolsa de valores es donde se negocian las acciones de las compañías que cotizan en el mercado bancario y en ella, se encuentran los inversionistas; tanto los que venden como los que compran. “La bolsa ofrece la facilidad de una plataforma donde se puede invertir. Para un inversor, esto requiere de tener una cuenta en un bróker (intermediario financiero) que gestione la transacción entre el comprador y el vendedor de un activo financiero”, expresa Adriana Cuéllar, Country Manager de Libertad Academy Perú.

¿Cómo comenzar a invertir en la bolsa de valores?

Cuéllar comenta que antes de realizar cualquier inversión es imprescindible informarse, para hacerlo de forma segura. “Otro de los aspectos fundamentales sobre cómo invertir en la bolsa desde cero; es conocer a través de qué tipos de instrumentos puede operarse en estos mercados: acciones, fondos cotizados (ETFs), fondos de inversión, futuros y contratos por diferencia (CFDs)”, puntualiza.

En esa línea, ofrece 6 claves para comenzar a invertir en la bolsa:

Busca la asesoría de un bróker. Cuando decides invertir en la bolsa de valores o en otros mercados, es recomendable buscar la asesoría de un bróker, que puede ser tanto una persona como una plataforma virtual que cumpla la función de facilitar y organizar las transacciones entre compradores o vendedores (clientes). Tener un buen bróker de inversión es fundamental, ya que te da acceso a tecnología e información que te será muy útil al momento de invertir.

Abre una cuenta de inversión. Para comenzar a operar, es necesario abrir una cuenta en un bróker o 'exchange' que responda a tus necesidades y metas, y se amolde al capital que has destinado a invertir.

Define tu perfil como inversor y decide una estrategia. Es importante saber qué tipo de inversor eres, ya que de este dependerá de cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar, el plazo a invertir y los activos financieros que vas a comprar. Respecto a la estrategia, se puede operar activamente o invertir a largo plazo; de cualquier forma, deberás desarrollar un proceso y reglas a seguir para seleccionar acciones y tomar decisiones para operar exitosamente.

Crea una lista de observación. Con la estrategia y el proceso a seguir, ya puedes comenzar a elaborar una lista con las acciones que te interesan para así concentrarte con los activos financieros que se ajustan a tu estrategia y metas.

Monitorea las acciones que tienes en tu lista. Sigue de cerca las acciones en tu lista de observación y como este activo responde a los eventos, noticias y tendencias del mercado. Así tendrás una idea de los aspectos que más le afectan y te ayudará a tomar mejores decisiones al operar.

Opera en el momento adecuado. Con una idea más clara del precio que pueden tener tus acciones y si va acorde a tu estrategia, puedes tomar la oportunidad de invertir.

La especialista de Libertad Academy Perú señala que es importante recordar que existe la posibilidad de no ganar dinero con todas las acciones en las que se invierta, por lo que la formación constante será primordial. Además, de no arriesgar a invertir más dinero del que el usuario puede llegar a perder, estableciendo así límites claros. “Cualquier ahorrador puede invertir en el mercado de valores: puedes empezar así seas funcionario, bodeguero, periodista o estudiante. Todo momento es el adecuado, ya que lo importante es tener una mentalidad inversora. En la bolsa de valores hay espacio para todo aquel que desee operar -experto o novato-, en función de sus posibilidades y de los objetivos que se hayan trazado; no obstante, es importante asesorarse de especialistas para llevar una gestión segura, a pesar de contextos cambiantes”, finaliza.