Tras la publicación en el diario oficial El Peruano de la ley que dispone el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) desde el 6 de junio hasta el año 2023, y la aprobación de la SBS del procedimiento de retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) de los fondos privados de pensiones (AFP), a partir del 13 de junio, muchos peruanos han empezado a planificar el uso de ese dinero. Por eso, desde tyba (www.tyba.pe), canal digital de inversiones del BCP, te brindamos consejos para que aproveches este dinero de manera inteligente en caso decidas retirarlo.

Es importante recordar que el objetivo del dinero de una cuenta CTS es proteger al trabajador formal en caso de desempleo y los fondos de AFP son destinados a la jubilación. Por eso, es recomendable mantener los montos ahorrados, ya que es un dinero que, aunque no nos demos cuenta, está generando una rentabilidad que a futuro podría ser de gran ayuda para nuestra economía. Sin embargo, en caso que decidas retirarlo, deberías utilizarlo en opciones que te generen mayor rentabilidad para aumentar tu patrimonio.

“Realizar inversiones de mediano y largo plazo son la mejor manera de sacar provecho a este dinero. Según nuestro último estudio “Índice de Ánimo inversionista”, encontramos que el 47% de los peruanos cuenta con algún tipo de inversión”, indicó Valdemaro Mendoza, cofundador y CEO de tyba.

¿Qué opciones financieras existen?

Depósito a plazo fijo en una institución financiera o aseguradora : son depósitos de dinero que se realizan por un periodo de tiempo determinado, por lo que uno se compromete a no disponer de ese dinero depositado antes de cumplirse el plazo pactado y la entidad financiera pagará una tasa de interés fija en función al tiempo de permanencia acordado. Por lo tanto, los principales beneficios de esta alternativa es que desde el principio el interesado conoce la rentabilidad que obtendrá y el tiempo en que la obtendrá.

: son depósitos de dinero que se realizan por un periodo de tiempo determinado, por lo que uno se compromete a no disponer de ese dinero depositado antes de cumplirse el plazo pactado y la entidad financiera pagará una tasa de interés fija en función al tiempo de permanencia acordado. Por lo tanto, los principales beneficios de esta alternativa es que desde el principio el interesado conoce la rentabilidad que obtendrá y el tiempo en que la obtendrá. Fondos mutuos: son un instrumento financiero en el que personas y empresas aportan dinero para su posterior inversión en acciones y bonos principalmente, a través de un gestor profesional. Son una buena opción para planes de mediano a largo plazo y existen muchas alternativas que se adaptan a la necesidad de cada persona.

tyba es una app del BCP sencilla de usar que cuenta con 28 opciones de fondos mutuos que están disponibles en la app, en soles o dólares, renta variable o renta fija, con inversión dentro de Perú o en el extranjero.

Este tipo de inversión varía de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversionista, el tiempo en el que desee mantenerse invertido y el monto al que se aspira llegar. Además, en tyba puedes invertir desde S/20 o US$5 desde tu celular, sin papeleos o trámites extra.

Seguro de vida con ahorro y devolución: es una cobertura que te permite ahorrar y proporciona la tranquilidad de tu familia en caso de fallecimiento. Si no se registran incidentes finalizado el plan te devuelven el 100% de lo invertido más los intereses ganados en el plazo de tiempo contratado.

es una cobertura que te permite ahorrar y proporciona la tranquilidad de tu familia en caso de fallecimiento. Si no se registran incidentes finalizado el plan te devuelven el 100% de lo invertido más los intereses ganados en el plazo de tiempo contratado. Bonos: es un título que representa el derecho a percibir un flujo de pagos periódicos en un futuro a cambio de entregar, en el momento de su adquisición, una cantidad de dinero. Dicho título puede ser emitido por un Estado, un gobierno local, un municipio o una empresa, con la finalidad de endeudarse.

es un título que representa el derecho a percibir un flujo de pagos periódicos en un futuro a cambio de entregar, en el momento de su adquisición, una cantidad de dinero. Dicho título puede ser emitido por un Estado, un gobierno local, un municipio o una empresa, con la finalidad de endeudarse. Acciones: son una participación en la propiedad de una empresa y se pueden comprar individualmente por el precio de una acción o mediante fondos mutuos.

Cabe destacar que las inversiones requieren cultivar un pensamiento a largo plazo, constancia y disciplina para poder lograr los objetivos deseados a través de la inversión, por ejemplo, que nuestro patrimonio crezca.

Por último, ten en cuenta que para iniciar en las inversiones no necesitas ser un experto en finanzas, ya que existen nuevas soluciones digitales como tyba que buscan democratizar el acceso a productos de inversión, con montos bajos y facilidad de uso.

En qué invertir tu retiro de CTS o AFP.

¿Cómo saber qué tipo de inversión me conviene?

“Para los que invierten por primera vez, lo primero que hace la app es perfilar la tolerancia del usuario frente al riesgo mediante una serie de preguntas sencillas, luego recomienda un perfil que va desde muy conservador hasta el más arriesgado, finalmente, propone un portafolio que se ajuste a este tipo de comportamiento o pueden irse por el camino de elegir por su cuenta el fondo o portafolio que quieran”, indicó Mendoza

Es importante que evalúes la mejor forma de usar este dinero antes de tomar cualquier decisión. Si aún no tienes definido qué hacer con la CTS o AFP, lo más recomendable sería no retirarlo, pues seguirás generando intereses. Retirar el dinero para guardarlo en casa no es recomendable por temas de seguridad, sobre todo, con el escenario de alta inflación que estamos viviendo a nivel regional, pues el dinero estaría perdiendo su valor y la oportunidad de generar algún tipo de intereses.





VIDEO RECOMENDADO

Mateo Sujatovich es el líder del proyecto musical Conociendo Rusia. La banda es uno de los nuevos fenómenos del rock y pop argentino y ya cuenta con nominaciones al Latin Grammy y colaboraciones con artistas como Fito Páez y David Lebón. Perú21TV conversó con Mateo un día antes de su primera presentación en Lima. Conociendo Rusia se presenta hoy a las 10:00 p.m. en el Arena Hall de Surco.