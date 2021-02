El Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia Nº 014-2021 en el que dispone medidas que buscan cerrar la brecha de conectividad digital en el país, al incrementar el acceso a Internet satelital que beneficiará a 3.2 millones de peruanos con el programa Todos Conectados.

Con esto se plantea dar acceso a Internet satelital a 1.151 instituciones públicas en 860 localidades alejadas de las regiones selváticas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. Otro eje busca la implementación y operación de 6.531 puntos inalámbricos en las plazas de localidades rurales en regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Lambayeque, Cusco y Lima para que tengan este servicio gratuito.

La norma también menciona que se realizará la implementación y operación de Centros de Acceso Digital (CAD), que son ambientes habilitados con computadoras, tabletas y otros equipos. Las dos primeras regiones con estos establecimientos serán Huánuco y Pasco. Este año se planea instalar 564 CAD.

Al respecto, Gonzalo Ruiz Díaz, expresidente de Osiptel y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, saludó la iniciativa que tiene el Gobierno para brindar más Internet y destacó el plan para implementación del CAD.

Sostuvo que en Colombia también hay locales donde las municipalidades tienen a su cargo centros de información o innovación, en donde puede ir un pequeño empresario o alguna persona interesada a utilizar esa conectividad para realizar determinado tipo de trámite.

“Los centros de conectividad son una muy buena idea porque no solo se tienen que limitar a dar Internet, sino también dar información a las personas o pequeñas empresas, por ejemplo, sobre cómo cumplir con sus obligaciones tributarias, se le da información de mercado”, acotó.

Añadió que a los servicios que se le brinda al ciudadano se les debe dar un valor agregado y el Estado aún no logra alinear este sistema.

En esa misma línea, Alejandro Jiménez, exgerente de Osiptel, sostuvo que los CAD serían la evolución de las cabinas de Internet con participación pública. “Servirán para que la población se familiarice con el uso de las tecnologías y descubra su potencial para el aprendizaje, la investigación y los negocios”, argumentó.

INTERNET PARA EDUCACIÓN

De otro lado, Ruiz Díaz precisó que en términos de política pública lo más importante en estos momentos sería llevar Internet para la educación.

“Hoy el gran riesgo que se corre es el no poder recuperar terreno en la educación. El año pasado muchos estudiantes no siguieron con el programa Aprendo en Casa porque no tuvieron Internet, entonces, el gran foco de este programa es que todos los hogares en las zonas rurales tengan acceso y también los centros educativos porque ahí tienen que desarrollarse los contenidos”, refirió.

Para ello, el especialista recomendó tratar de establecer algún tipo de sinergia de coordinación con el Ministerio de Educación.

Por su parte, Jiménez también recomendó que se haga una agenda nacional por un Perú conectado en donde participen el MTC, Minedu, Osiptel, las operadoras, las municipalidades y universidades para que se avancen los proyectos de conectividad.

“De esta manera las empresas invertirán, pero en coordinación con el Estado. Todo esto es para que las poblaciones se beneficien con Internet”, recalcó.

