Precio por megabyte de Internet móvil se redujo 93% en los últimos cuatro años

A nivel nacional, el precio promedio por megabyte (mb) cursado en el servicio de Internet móvil se redujo en un 93%, pasando de S/ 0.06 a S/ 0.004 durante los últimos cuatro años, según reportó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones ( Osiptel ).

Este resultado es producto de la intensa competencia que existe entre las empresas operadoras, derivada de la implementación de políticas pro competencia como la Portabilidad Numérica Móvil, el desbloqueo de equipos móviles y la regulación de cargos de terminación de llamadas en redes móviles, señaló Sergio Cifuentes, gerente general del ente regulador.

La penetración del servicio de Internet móvil, a marzo de 2019, ascendió a 79.2%; mientras, el acceso de las líneas de Internet móvil a tecnología 4G-LTE alcanzó el 66.5%, agregó Cifuentes.

A nivel de la región, de acuerdo a una reciente publicación en The Economist, el Perú cuenta con el segundo precio promedio de 1 gb más bajo (US$ 2.48) en el servicio de Internet móvil. El único país que nos supera es Chile (US$ 1.87).

Asimismo, el servicio de Internet móvil en el Perú (24.4 mbps) presenta la segunda velocidad de descarga más alta entre los países de la región, después de Uruguay (27.1 mbps).

La velocidad promedio de Perú en el servicio de Internet móvil se incrementó en un 8.6% durante el último año, pasando de 22.4 mbps a 24.4 mbps en el período de junio 2018 a junio 2019.

En lo que respecta al servicio de Internet fijo, el precio por mbps se encuentra mejor que el promedio de la región (US$ 0.9 frente a US$ 2.5) y; en el caso de la velocidad promedio, Perú (29.6 mbps) se ubica entre las primeras posiciones superando a varios países.