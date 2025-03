Inseguridad avanza, pero regiones no invierten

La inseguridad en el Perú avanza a ritmos preocupantes. En el año 2024, y con cifras hasta el 30 de noviembre, se registraron 1,829 homicidios, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa).

En tanto, de acuerdo con información del Sistema Informático de Denuncias Policiales de la PNP, el año pasado en Lima se registraron 58,000 casos de hurto común, 35,000 de robo y 15,000 de hurto agravado, y 10,000 de estafas. Así como en la capital, en diferentes zonas del país la historia es la misma. Pese a estos resultados, las autoridades parecen no tomar en cuenta la magnitud de esta situación y, para muestra, algunas cifras.

En el portal Consulta Amigable, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se revela que hay 13 regiones que hasta la fecha no han desembolsado ni el 5% del presupuesto para proyectos de inversión para orden interno y seguridad. La situación es aún más alarmante cuando se puede apreciar que hay al menos cinco que, al 28 de febrero, no han gastado ni S/1 de lo asignado.

Una de esas regiones es La Libertad, donde la tasa de victimización aumentó de 23% en el primer semestre de 2023 a 25% en el similar periodo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se le otorgó poco más de S/6.7 millones para luchar contra la criminalidad.

En esta parte del país existe un proyecto por más de S/6.2 millones para la adquisición de camionetas y motocicletas en cinco unidades especializadas policiales que se usarían para la investigación criminal en Trujillo. Hasta la fecha dicha iniciativa no registra avance. También hay S/452,000 para comprar vehículos y motos en las 25 comisarías de la III Macropol La Libertad para el servicio de patrullaje.

Apurímac, por otro lado, es la región a la que más presupuesto institucional modificado (PIM) se le ha destinado con S/57 millones. Su avance es de solo 0.8%. Por ejemplo, tiene S/41,000 para la adquisición de equipo policial y patrulleros, pero no ha gastado hasta el momento nada.

Madre de Dios, por su parte, tiene dos proyectos en cartera. Uno de ellos es la compra también de patrulleros y motos. Para este fin, se les asignó S/786,820, de los cuales ya gastó el 97.3% del total.

Imagen

FALTA DE CAPACIDAD

Al respecto, David Tuesta, el exministro de Economía y Finanzas, manifestó que no existe capacidad de ejecución para sacar adelante los proyectos. En ese sentido, señaló que se requiere de una estrategia para revertir esta situación.

“A veces los gobiernos regionales no quieren que se metan en su terreno, no sabemos por qué razones. Quizá es porque son regionalistas o quizá no quieren que se vea que hay cosas raras en la gestión”, añadió.

Al respecto, señaló que se necesita un “cambio de chip”. Planteó que los fondos de los gobiernos regionales o municipios que no se ejecutan sean redirigidos a una entidad que sea capaz de desarrollar esa labor.

En tanto, el exviceministro de Economía Carlos Casas resaltó que hay “descuido” y poco interés en realizar el trabajo, motivo por el cual cuando llega fin de mes recién “se ponen las pilas”.

“Creo que debe haber una combinación de presión del nivel nacional y de la población. Crear un índice de inversión o algo parecido y hacerlo público ayudaría mucho”, agregó.

En tanto, la economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE) Stephani Maita señaló que los gobiernos subnacionales suelen presentar problemas de ejecución, por lo que indicó que a fin de año el avance del gasto en promedio es de 70%.

“Hay un trabajo por hacer para que los gobiernos regionales sepan priorizar los proyectos en temas de seguridad y orden interno”, resaltó.

Por ese motivo, señaló que se pueden impulsar las iniciativas que están en carteras a través de la asociación público-privada (APP) u obras por impuesto (OxI).

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO