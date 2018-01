Informe.21: Amas de casa aportarían el 20% del PBI si ingresaran al mercado laboral

Las mujeres que son reducidas al trabajo de ama de casa podrían aportar 20% del PBI (cifra estimada por el INEI) si fueran incluidas en el mercado laboral o remuneradas por su trabajo doméstico. Así lo reveló un informe de la ONG Oxfam Internacional.

No es novedad que, en Latinoamérica, la desigualdad salarial represente un problema que los gobernantes no han sabido manejar, y no solo entre ricos y pobres, sino también entre mujeres y varones. Al respecto, la ONG expresó su preocupación por el caso peruano, en donde la participación laboral femenina, en sectores de media y alta productividad, es la menor en toda la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por su parte, informó que solo 1 de cada 20 mujeres con empleo pertenece a un sector de alta productividad, en el que pueda acceder a mayores salarios y mejores condiciones laborales.

DESIGUALDAD



De acuerdo con el informe de Oxfam, el 82% de la riqueza mundial generada en 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial. Visto de otra manera, 42 personas poseen la misma fortuna que 3,700 millones de las personas más pobres.

Sustenta que, desde 2010, el capital de los más ricos ha crecido 13% anual, seis veces más rápido que el crecimiento salarial percibido por los trabajadores, el cual solo aumentó 2% al año, aproximadamente.

Entre marzo de 2016 y marzo de 2017, se estima que cada dos días hubo un nuevo millonario, con fortunas que superan los US$1,000 millones.

Finalmente, exhortó a los gobiernos a garantizar que los trabajadores reciban un salario digno, las grandes empresas y los más ricos paguen más impuestos y que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los varones.

POBREZA



El informe también precisa que uno de tres trabajadores asalariados en países emergentes o en desarrollo se encuentra, aún, dentro de la barrera de pobreza, debido a que no recibe una remuneración que cubra sus necesidades básicas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó en 2016 que 40 millones de personas laboraban como esclavas; de ellas, 25 millones en trabajos forzosos a nivel mundial. De toda la población en el mundo que trabaja en condiciones de esclavitud, cuatro millones son menores de edad y uno de cada diez niños tiene algún tipo de trabajo.

La esclavitud también se vive en Perú. En noviembre de 2017, dos jóvenes fallecieron asfixiados durante un incendio porque laboraban encerrados, lo que impidió que escaparan del recinto.

SABÍA QUE



- En América Latina, el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total, según Oxfam.



- Además, en la región, la riqueza de los millonarios creció en US$155,000 millones durante el año pasado.



- Asimismo, el 16% de los trabajadores y trabajadoras asalariados y el 28% de los empleados independientes se encuentran en situación de pobreza.