Inflación: El gasto en educación es el rubro que más creció en Lima en 2024

Los precios al consumidor en Lima Metropolitana crecieron en promedio 1.97% frente al 2023, dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), que establece un nivel de entre 1% y 3%. Dado que la finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria, el banco debe controlar la inflación para evitar que el sol pierda su capacidad de compra.

El nivel de inflación alcanzado en la capital en 2024 es inferior en 1.27 puntos porcentuales frente al de 2023, aunque está por encima del promedio nacional de 1.9%.

Hay que indicar que las cinco grandes ciudades que lideraron la inflación del año pasado son: Tarapoto con 3.09%, Ica con 2.69%, Ayacucho con 2.59%, Iquitos con 2.45% y Huancayo con 2.44%, según el INEI.

¿Qué explicó la mayor inflación en Lima Metropolitana?

Son cinco categorías de consumo con las que se mide el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana, que explican el 70% de su valor: alimentos y bebidas no alcohólicas (con una ponderación de 23%); restaurantes y hoteles (15.9%); transporte (12.4%); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (10.6%); y educación (8.6%).

De estos, a excepción de la primera, todas registraron índices por encima del promedio, siendo la categoría más alta la de educación, cuya inflación alcanzó el 5.1%.

¿La Razón? Según el INEI, en el resultado influyeron los mayores precios de enseñanza no atribuible a un grado particular de educación (capacitaciones puntuales), que avanzaron en 8.3% en promedio.

También, los precios por enseñanza en educación secundaria crecieron 6.4% en promedio: gasto en matrícula aumentó 8.5% y pensión no estatal subió 6.4%.

Dentro de esta categoría, otro nivel educativo que aumentó sus precios es el de enseñanza preescolar y enseñanza primaria con una variación de 6.2%. En esta, el gasto en proceso de matrícula del grado “inicial” aumentó 8.7% y en pensión por enseñanza no estatal-inicial avanzó 6.1%.

En el caso del gasto en matrícula de educación primaria, este aumentó 8.1% y pensión en enseñanza no estatal-primaria subió 6.3%.

Por el lado de educación superior, los precios en enseñanza subieron 4%. El gasto en matrícula – universidad no estatal aumentó 6.4%, en matrícula de instituto superior creció 3.3%, en pensión universidad no estatal aumentó 3.8% y en pensión en instituto superior no estatal subió 5.4%.

