Inflación se acelera en marzo por el alza de precios de las pensiones educativas

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0.73% en marzo, la variación más alta de los tres primeros meses del año (enero 0.07% y febrero 0.13%) y mayor al registrado en el mismo mes del 2018 (0.49%), según informó el INEI .

Con el dato de marzo, la variación anual de la inflación llegó a 2.25% con una tasa promedio mensual de 0.19%, ubicándose dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) de entre 1% y 3%.

"La tendencia anual, en el primer trimestre, viene mostrando un comportamiento creciente, influenciada particularmente por la alta variación del mes de marzo 2019 que fue 0.73%. Asimismo, es muy superior a la tasa anual de similar periodo del año 2018 (0.36%), pero inferior a la observada en los años 2017 (3.97%) y 2016 (4.30%)", indicó el ente estadístico.

En el mes de marzo, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana fue influenciado por el alza de precios en el grupo de consumo Esparcimiento, Servicios Culturales y de Enseñanza con 2.96%. Este comportamiento estuvo explicado básicamente por la dinámica estacional de precios asociada tanto a los centros educativos escolares como a las instituciones de educación superior.

En el caso de centros educativos escolares, la pensión de enseñanza en colegio no estatal registró una variación promedio de 5.4%, así como la matrícula en colegio estatal y no estatal en 2.5% y 1.8%, respectivamente y cuyo impacto se observó desde el mes pasado. Mientras que en la enseñanza superior, destacó el aumento de la pensión y matrícula universitarias no estatales que en promedio subieron 5.8% y 2.8%, respectivamente.

(Fuente: INEI) (Fuente: INEI) (Fuente: INEI)

El aumento de precios en el grupo de consumo Alimentos y Bebidas fue de 0.43% en marzo, debido al encarecimiento de precios de hortalizas y legumbres frescas (4.6%), pescados y mariscos (1.8%), y tubérculos y raíces (1.1%).

En Transportes y Comunicaciones el alza de precios fue de 0.37%; mientras que los precios en los grupo de consumo Otros Bienes y Servicios, Cuidados y Conservación de la Salud, y Muebles y Enseres subieron en 0.34%, 0.16% y 0.16%, respectivamente. También se registró un alza de 0.08% en Vestido y Calzado.

Sin embargo, los precios en el grupo de consumo Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad se redujeron en 0.02% en marzo.

Precios a nivel nacional

En marzo, el Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional se elevó en 0.68%, debido al alza observada en los grandes grupos de consumo: Enseñanza y Cultura (2.71%), Alimentos y Bebidas (0.50%), Otros Bienes y Servicios (0.30%), Transportes y Comunicaciones (0.21%), Cuidado y Conservación de la Salud con (0.19%), Muebles y Enseres (0.16%), Vestido y Calzado (0.10%) y Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (0.06%).

De las 26 ciudades donde el INEI calcula el Índice de Precios al Consumidor, 24 registraron aumento de precios. Las variaciones más altas se reportaron en Iquitos (1.63%), Moquegua (0.85%), Chimbote (0.74%), Lima y Huánuco (0.73% cada una) y Trujillo (0.71%). No obstante, las ciudades que mostraron disminución de precios fueron Puno (-0.17%) y Cerro de Pasco (-0.06%).

Inflación subayacente

De otro lado, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana sin alimentos y energía (inflación subyacente) se incrementó en 1.02% en marzo.

"La variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en el mes de marzo de 2019 aumentó en 1.02.%, con una variación acumulada al tercer mes del año de 1.20% y la de los últimos doce meses llegó a 2.56%", según el reporte mensual del INEI.

TE PUEDE INTERESAR