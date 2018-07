INEI: Producción crece más de 6%

Habiendo crecido producción nacional del mes de mayo a un ritmo de 6.43%, se acumularon 106 meses de incremento ininterrumpido, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Producción Nacional.

Este aumento tuvo como principal determinante a la demanda externa de productos no tradiciones la que creció un 27.40%. Asimismo, los sectores productivos que más contribuyeron al crecimiento fueron Manufactura, seguido del Agropecuario y Construcción.



El subsector agrícola creció en 14,79% la tasa más alta de los últimos 72 meses

El sector Agropecuario se incrementó en 14,79% al compararlo con mayo de 2017 y es la cifra más alta de los últimos seis años, es decir, desde mayo de 2012 (15,35%), por el resultado positivo del subsector agrícola (17,11%) y pecuario (9,56%). En el crecimiento del subsector agrícola contribuyeron los mayores volúmenes obtenidos de aceituna (291,8%), algodón rama (174,9%), arroz cáscara (95,2%), maíz amarillo duro (35,9%), cacao (18,7%), maíz amiláceo (15,9%), café (9,7%) y papa (7,6%); debido a mayores áreas sembradas y cosechadas a lo cual se sumaron las buenas condiciones climatológicas, en comparación con mayo 2017 mes en que el sector aún estuvo afectado por el fenómeno de El Niño Costero.



En el subsector pecuario destacó la mayor producción de ave (16,5%), huevos (7,4%), leche fresca (2,6%) y porcino (2,0%).





Vea también Economía peruana registra un crecimiento de 6.43% en mayo

La captura de 1 millón 643 mil 985 toneladas de anchoveta incidió en el resultado positivo del sector Pesca

En mayo de 2018, el sector Pesca aumentó en 26,74% por la mayor captura de anchoveta para consumo humano indirecto (35,27%) debido a la continuidad de la primera temporada de pesca de anchoveta del presente año. En el mes de análisis, se capturaron 1 millón 643 mil 985 toneladas frente a 1 millón 215 mil 362 toneladas registradas en mayo de 2017.



Por el contrario, oleajes anómalos registrados en la costa peruana ocasionaron la menor captura de especies para consumo humano directo de origen marítimo (-0,23%), lo cual incidió en la menor captura de especies destinadas al consumo en estado fresco (-15,8%); sin embargo, creció la pesca para preparación de enlatado (60,1%), curado (23,1%) y congelado (14,5%).

Vea también Cuba se alista para abrirse al mercado y la inversión extranjera

Sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 1,86% debido a la mayor producción del subsector hidrocarburos

La producción del sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 1,86% y sumó tres meses de crecimiento continuo, principalmente por el desempeño positivo del subsector hidrocarburos (12,54%) asociado a la mayor producción de petróleo crudo (25,8%), gas natural (11,4%) y líquidos de gas natural (6,1%).



Igualmente, la actividad minera metálica creció en 0,16% como resultado de la mayor producción de zinc (8,7%), estaño (4,5%) y cobre (1,4%) por la extracción en unidades mineras con leyes más altas; sin embargo, disminuyó la producción de plata (-2,6%), oro (-4,0%), plomo (-9,4%) y molibdeno (-11,1%).



Vea también Empresas ofrecerán más de mil empleos formales en Lima este lunes 16

Actividad manufacturera se incrementó en 10,50% y registró la segunda tasa más alta en lo que va del año

En mayo de 2018, la producción del sector Manufactura creció en 10,50% determinado por el resultado positivo, tanto del subsector fabril primario (20,35%), como del subsector fabril no primario (5,67%). En el subsector fabril primario destacó la mayor elaboración y conservación de pescado (39,7%) que explicó cerca del 53% de la variación del sector; fabricación de productos de la refinación del petróleo (10,7%), así como la fabricación de metales preciosos y no ferrosos (3,0%). Además, en el subsector no primario aumentó la producción de bienes de consumo en 2,77%, bienes intermedios 10,21% y bienes de capital en 8,84%, como respuesta a la recuperación de la demanda interna y externa.

Sector Electricidad, Gas y Agua acumuló cuatro meses de crecimiento ininterrumpido

La producción del sector Electricidad, Gas y Agua se incrementó en 3,41% por la mayor producción del subsector electricidad (2,85%), gas (23,82%) y agua (5,07%). En el resultado del subsector electricidad influyó la mayor generación de origen termoeléctrico (6,15%) y eólico solar (84,54%); mientras que la de origen hidroeléctrico descendió (-2,09%).



El subsector gas aumentó en 23,82% debido a la mayor demanda de las grandes generadoras, la industria y las distribuidoras de Gas Natural Vehicular.

Vea también Gobierno de Chile pide a trabajadores y a Minera Escondida lograr acuerdo por el bien de la economía

Mayor consumo interno de cemento influyó en el resultado positivo del sector Construcción

El sector Construcción se incrementó en 9,92% reflejado en el mayor consumo interno de cemento en 8,25% y el avance físico de obras públicas en 17,58%.



El resultado positivo del consumo interno de cemento estuvo asociado a la continuidad de obras de construcción en unidades mineras; edificios de oficinas; centros comerciales y construcción de condominios y edificios de vivienda multifamiliar. Asimismo, se registró una mayor inversión de obras públicas (17,58%), en los tres ámbitos: Gobierno Regional (48,4%), Gobierno Nacional (20,5%) y Gobierno Local (4,7%).

Sector Comercio aumentó en 3,28% y acumuló 13 meses de crecimiento consecutivo

En mayo de 2018, el Sector Comercio creció en 3,28% sustentado en las mayores ventas y reparación de vehículos (0,68%), venta al por mayor (3,72%) y venta al por menor (3,30%), sumando una recuperación sostenida por decimotercer mes consecutivo.

Mayor demanda del servicio de transporte aéreo influyó en la mayor producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería

La producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó en 7,09% por la mayor actividad del subsector transporte (7,58%) y de almacenamiento y mensajería (5,49%). En el subsector transporte creció el transporte aéreo (20,7%) por el mayor tráfico de pasajeros y carga; así también se incrementó el transporte por vía terrestre y tuberías (3,1%) ante el mayor tráfico de carga y pasajeros por vía férrea (11,2%) y carretera (2,7%). El resultado favorable del subsector almacenamiento y mensajería es explicado por la mayor actividad de postales y mensajería (2,7%) y almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (5,8%).

Sector Alojamiento y Restaurantes se incrementó en 3,36%

En mayo de 2018, el sector Alojamiento y Restaurantes creció en 3,36% por el resultado positivo del subsector alojamiento (5,43%) y restaurantes (3,11%). En el resultado del subsector restaurantes incidió la mayor actividad de los establecimientos de comida criolla, comidas rápidas, restaurantes, chifas, pollerías y cevicherías, entre otros favorecidos por las celebraciones del Día del Trabajo y Día de la Madre; también, aumentaron los servicios de comida a empresas-concesionarios y servicios de bebidas. En cambio, disminuyó la actividad de servicios de catering.

Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información aumentó en 5,09%

El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información creció en 5,09%, por la mayor actividad de telecomunicaciones (5,88%) y otros servicios de información (0,77%). En el subsector de telecomunicaciones se incrementó el servicio de telefonía (6,5%) e internet y televisión por suscripción (6,0%), incentivados por el Mundial de Fútbol Rusia 2018



En el subsector otros servicios de información aumentó el servicio de programación de TV y radio (6,7%) y edición (0,2%).

Mayores créditos hipotecarios y de consumo impulsaron actividad del sector Financiero y Seguros

El sector Financiero y Seguros creció en 8,48% determinado por el mayor otorgamiento de créditos hipotecarios en 7,96% y de consumo en 7,68%, así como créditos corporativos en 7,58% dirigidos principalmente al sector minería; hoteles y restaurantes; comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones; agricultura, ganadería, caza y silvicultura e industria manufacturera. Asimismo, los depósitos totales se incrementaron en 6,02%.

Sector Servicios Prestados a Empresas creció en 3.81%

En mayo de 2018, el sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 3,81% debido a la mayor actividad en publicidad e investigación de mercados (7,5%); agencia de viajes y operadores turísticos (5,7%) por mayor demanda originada por el Mundial de Fútbol; actividades de servicios administrativos y de apoyo (3,8%); así como actividades profesionales, científicas y técnicas (3,0%)