En febrero de 2021 el consumo interno de cemento creció en 14.96% al compararlo con similar mes de 2020 y mostró siete meses de comportamiento positivo continuo; de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI ) en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

El resultado estuvo influenciado por la reactivación económica iniciada en julio del año pasado, con la reanudación de los proyectos de construcción públicos y privados.

En el mes de análisis, el sector Pesca aumentó en 8.11% explicado por la mayor captura de origen marítimo (17.2%), principalmente por la mayor pesca de especies destinadas al consumo humano directo para la preparación de enlatado (32.4%) y congelado (29%); mientras que, se redujo el desembarque de especies para consumo en estado fresco (-16.2%) y curado (-9.2%).

También, creció la captura para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) debido a la extracción de anchoveta que ascendió a 35,529 toneladas, en comparación con la nula captura de anchoveta reportada en febrero del año pasado. Por otro lado, la pesca de origen continental cayó en 38.8%.

El sector Minería e Hidrocarburos bajó en -5.34% asociado a la menor actividad del subsector minero metálico en -2.18%, por los menores volúmenes de producción de oro (-25.5%), plata (-14.4%), plomo (-10%), hierro (-9.3%) y molibdeno (-0.7%); sin embargo, aumentó la producción de zinc (15.2%), estaño (8.8%) y cobre (1%).

Similar tendencia, reportó el subsector hidrocarburos al caer en -20.83% debido al reducido nivel de extracción del petróleo crudo (-44.7%), gas natural (-9.4%) y líquidos de gas natural (-8.7%).

Por otro lado, y según cifras preliminares, en marzo el subsector electricidad se incrementó en 14.83%, ante la recuperación de la generación de energía de origen termoeléctrica (76.29%), hidroeléctrica (1.09%), y energía renovable (4.56%).

Según empresas aumentaron su producción, Fénix Power, Termoselva, Kallpa, Enel Piura, Egemsa, Egesur y EG Huanza, entre las principales; por el contrario, disminuyeron Egasa, Termochilca, Celepsa, Engie y Orazul.

En cuanto al gasto de inversión del Gobierno General, este totalizó S/ 2,156 millones en febrero y aumentó en 16.98%, debido a la mayor ejecución de obras públicas. Asimismo, el gasto de consumo del Gobierno General, en términos nominales, ascendió a S/ 7,834 millones y mostró un crecimiento de 11.36%, en comparación con similar mes del año anterior.

Por su parte, los créditos otorgados a empresas ascendieron a S/ 219,933 millones, un crecimiento de 20.73%, en comparación con igual mes del año 2020. Igualmente, los créditos hipotecarios para vivienda totalizaron S/ 52,422 millones al crecer en 4.28%.

Por el contrario, los créditos de consumo se ubicaron en S/ 50,738 millones, una baja de 11,56% en comparación con igual mes del año anterior. Asimismo, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 5.44 millones unidades y disminuyó en 11.52% al compararla con febrero de 2020.

En el terreno del comercio exterior, el INEI informó que en febrero de 2021 las exportaciones totales ascendieron a U$ 3,569 millones, un incremento de 4.77%, al compararlas con similar mes del año anterior, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), disponible al 28 de marzo del presente año.

El resultado se sustentó en el aumento de las exportaciones tradicionales en 0.44% al totalizar US$ 2,390 millones y en el valor de las exportaciones de productos no tradicionales que creció en 15.08% al registrar un monto de US$ 1,167 millones.

