La situación de la industria petrolera en el norte del país podría verse afectada en los próximos años, pues los contratos de explotación de tres lotes vencerán en octubre de 2023 y hasta el momento no ha habido noticias sobre los concursos a los que deberían ser sometidos para que sean manejados por un nuevo operador. Asimismo, los analistas advierten que la opción de que pasen a manos de Petroperú debería quedar descartada, pues podrían afectarse tanto sus operaciones como su capacidad de generación de empleo.

Los lotes en cuestión son el I, V y VI-VII, en manos de Petroperú, Unna y Sapet, respectivamente. Si bien el futuro que debería esperarles es que sean manejados por un operador privado, sea solo o con participación minoritaria de la petrolera estatal, la realidad es que el silencio del directorio de esta y el sesgo ideológico del actual Gobierno han despertado incertidumbre en esta industria que actualmente produce 40 mil barriles por día (bdp).

Para Álvaro Ríos Roca, socio director de Gas Energy Latín América, el paso a seguir debería ser que el directorio de Perupetro anuncie en los próximos meses el concurso para la licitación de dichos lotes. Otra opción, precisó, sería que la operación de los lotes pueda efectuarse de forma conjunta con la petrolera estatal, pero que su participación debería ser minoritaria. ¿El motivo? El problema de Petroperú actualmente es la falta de capacidad financiera y técnica para poder mantener la producción de los lotes. Ir por otro camino, advierte, podría jugar en contra de Talara y del país.

“No solamente le van a entregar a Petroperú un pozo que lo va a dejar morir, sino que el perjudicado también es el Perú, porque el país puede levantar producción en esa zona con inversión adicional (privada). Puede pagar canon, puede pagar regalías, puede generar empleo y puede venderle ese crudo a la Refinería de Talara. El perjudicado es el Perú en su conjunto y encima le damos un animal herido a Petroperú”, explicó el especialista.

El peso de la refinería

Las palabras de Ríos Roca destacan aún más cuando se recuerda que hace poco más de dos meses la petrolera recibió un préstamo de US$750 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir sus obligaciones de este año. Y a ello se suma el millonario endeudamiento que mantiene por el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

En ese sentido, Carlos Barrientos, exgerente general de Petroperú, agregó que el problema no solo es el músculo financiero actual de la empresa, sino que también debe tomarse en cuenta lo que dispone la Ley N° 30130, que exige a la empresa priorizar la mencionada refinería.

“Establézcase que Petroperú puede realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros, no afecten las garantías del PMRT y no manden recursos del Tesoro Público. Es responsabilidad estrictamente del directorio determinar respectivamente los proyectos que están destinados a mantener la operatividad de la empresa”, se lee en el documento.

Por ello, remarcó que actualmente sería contraproducente que la compañía asuma aún más obligaciones.

“La situación de Petroperú actual no es la más adecuada para asumir riesgos de esa magnitud ni ese tipo de compromisos. Hay varias cosas que sanear en Petroperú”, aseveró Barrientos.

Datos

-Los tres lotes y otros tres en la zona norte generan más de 15 mil empleos formales.

-Si no se hallara un operador para los tres lotes, según Ríos, sería preferible que el Parlamento apruebe la ampliación de los contratos por 10 años.

-Barrientos explicó que si se promueve la mejora de la producción y la inversión en el sector, se podría alcanzar una producción de 100 mil bdp en 2024.