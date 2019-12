La industria nacional crecería 4% el próximo año, debido al incremento de la industria primaria en 9% y de 2.5% en la industria no primaria o la de mayor nivel de transformación, según estimaciones del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Las actividades manufactureras que más crecerían estarían vinculadas a la industria de la construcción, como las de cemento, plástico, pinturas, vidrio y madera; las relacionadas a la inversión pública y privada, como maquinaria y equipo, productos metálicos, maquinaria eléctrica, material de transporte y servicios de mantenimiento; y las relacionadas a bienes de consumo como lácteos, bebidas, aceites y molinería, por el aumento del consumo privado.

Proyecciones del PBI 2020

El crecimiento de la economía peruana para el próximo año fluctuaría entre 3% y 3.5%, el cual se sustentará en un sector externo con mayor crecimiento, pues se estima que el mundo crecería 3.4% en el 2020, gracias a las menores tensiones a nivel internacional y a la política de estímulos monetarios y fiscales que vienen implementando diversos países del mundo, señaló la SNI.

En el 2019, 19 países han reducido sus tasas de interés de referencia como una herramienta para apuntalar el crecimiento económico. Las exportaciones crecerían más de 4%.

Asimismo, a nivel interno se experimentaría una mejora en la producción pesquera y minera, así como un incremento de la actividad constructora.

“Proyectamos que habrá una recuperación de la inversión pública, que se incrementará en alrededor de 5%, lo que requiere de mejoras sustantivas en la gestión de recursos públicos, especialmente a nivel de municipios”, apuntó el gremio.

Comportamiento industrial 2019

Para el año en cierre, el comportamiento de la industria nacional habría tenido un decrecimiento en 0.2%, en tanto que el año pasado creció 5.9%, influenciado por el crecimiento de la industria de harina y aceite de pescado que subió un 95.5% en el 2018.

Según la información del IEES, en los últimos años diversas industrias han tenido una grave contracción de su actividad productiva: hilados y acabados textiles, con un descenso de 45% en los últimos tres años; prendas de vestir, que han tenido un 25% de caída en los últimos cuatro años; calzado, que se redujo en 50% en los dos últimos años; impresión, que cayó 30% en los últimos tres años; plaguicidas y abonos compuestos, que se redujo en 15% en los últimos dos años; maquinaria y equipo que cayó en 20% también en los últimos dos años; y fibras artificiales que en lo que va del 2019 se reduce en 26%.

“Para frenar la caída en sectores industriales como textil-confecciones y calzado, que son grandes generadores de empleo formal, consideramos que debemos cambiar del sistema de cobro del arancel de importaciones ad-valorem CIF a su equivalente en CIF US$/Kg. No es posible que ingresen al país pantalones a US$ 0.93 la unidad cuando su precio es US$ 5.18 a nivel internacional”, señaló Ricardo Márquez, presidente de la SNI.

La economía peruana también tuvo un menor desempeño al esperado este 2019, pues el Perú habría crecido 2.3%, crecimiento más bajo de los últimos 10 años. La actividad productiva nacional se ha desacelerado en los últimos tres años, así, del 2017 al 2019 la economía peruana creció en promedio 2.9% anual, por debajo al registrado entre el 2011 y el 2013, cuando se crecía 6% anual en promedio.

“Este resultado se debe a la menor actividad pesquera, que se reduce en 18%, la minería que se contrae en 0.5%, la industria que disminuye ligeramente en 0.2% y la inversión pública que estaría cayendo entre 0.5% y 1% este año, por la menor ejecución de inversión de los gobiernos regionales y municipales, debido a la incorporación de nuevas autoridades subnacionales, quienes requieren un tiempo de aprendizaje para gestionar la finanzas públicas”, añadió el líder gremial.

Agregó que la alta rotación de funcionarios de primer nivel en los ministerios y entidades públicas, las complicaciones administrativas para ejecutar obras y el retraso de varios proyectos de inversión por su vinculación a posibles casos de corrupción influyó en esta caída.

A ello se suma el lento avance en la ejecución de la Reconstrucción con Cambios del Fenómeno del Niño, que al 22 de diciembre del 2019 solo ha ejecutado el 23.8% de su presupuesto establecido para el periodo 2017-2021.