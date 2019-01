La industria de ferias en el Perú generó un impacto económico de US$ 5,600 millones en 2018

La Asociación de Ferias del Perú (AFEP) informó que al cierre del 2018, la industria nacional de ferias generó un impacto económico de US$ 5,600 millones en transacciones e inversión, más de 30,000 puestos de trabajo directos y fueron visitados por 1 millón 800,000 personas.



“El 2016 hicimos un levantamiento de información entre las principales ferias y nos arrojó que esta industria movía US$ 5,292 millones y representaba el 2.65% del PBI. Ahora, se ha elevado a US$ 5,600 millones y ya representa el 2.84% del PBI” , dijo la presidenta de la AFEP, Luisa Mesones.



Explicó que del total del impacto económico que mueve esta industria, unos US$ 5,000 millones está representado por el volumen de negocios transados en las 40 principales ferias que se organizan a nivel nacional, entre asociados y no asociados de AFEP.



Además, US$ 500.5 millones se destinan en los gastos que realizan los compradores y visitantes extranjeros; US$ 41.3 millones representa la inversión en diseño y construcción de stands, y US$ 35 millones de dólares es el aporte de los organizadores feriales.



Balance 2018

Al realizar el balance del 2018, la presidenta de AFEP indicó que en total se realizaron 197 días efectivos de ferias, siendo setiembre el mes que alcanzó la mayor cantidad de ferias organizadas.



Luisa Mesones indicó que estas ferias impulsan 20 actividades económicas que generan empleo formal y de calidad, en sectores como arquitectura, automotriz, construcción, educación, energía, envases y embalajes, gastronomía, gráfica, metalmecánica, minería, pesca y acuicultura, plásticos, retail, salud, seguridad, tecnología e informática, textiles y vivienda.