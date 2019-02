Indecopi sanciona a Teleticket con S/ 95,450 por falla en venta de entradas del Perú vs. Colombia

La comisión de protección al consumidor N° 2 de Indecopi , multó con 23 UIT (S/ 96,600), en primera instancia, a la empresa Teledistribución S.A. (Teleticket) por presentar fallas en su sistema de venta virtual, durante la comercialización de entradas para el último partido de Perú disputado contra Colombia, en el marco de la etapa de Eliminatorias del Mundial de Fútbol Rusia 2018 .

Indecopi señaló que Teleticket fue denunciado por infringir los artículos 18 y 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por inducir a error a los consumidores sobre la hora en que empezaría a formarse la cola virtual para la adquisición de las referidas entradas

Asimismo, según la institución, la página web de Teleticket presentó fallas al mostrar el aviso “The service is unavailable” ("El servicio no está disponible") antes y durante la venta de los boletos. Otra irregularidad es que algunos consumidores accedieron a un enlace para adquirir las entradas sin realizar la cola virtual.

Según Indecopi, Teleticket señaló que la cola virtual destinada a la compra de las entradas se inició a las 6:00 a.m. del 3 de octubre de 2017, y antes de dicha hora, se advirtió que habían ingresado a su página web, un número de consumidores mayor al inicialmente estimado, por lo que, optó por emplear tres colas virtuales: ‘Registro de Usuarios – Teleticket’, ‘Mi Cuenta – Teleticket’ y ‘La venta de entradas de Perú versus Colombia’.

La comisión de Indecopi revisó el sistema de cola virtual empleado por Teleticket, y determinó que si bien la cola virtual (La venta de entradas de Perú-Colombia) estaba programada para iniciar a las 06:00 a.m., el sistema reordenó de forma aleatoria a todas las personas que habían ingresado desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 a.m., asignándoles un turno de espera.

COLAS VIRTUALES

El organismo también explicó que a los consumidores registrados previamente como usuarios en la página web de Teleticket, que ingresaron a las 06:00 a.m., se les asignó automáticamente un turno de espera posterior al de los usuarios que accedieron desde las 05:00 a.m., y en ese momento debían formar una cola virtual para acceder a su cuenta, y posteriormente, otra cola virtual para adquirir las entradas del evento.

Indecopi indicó que Teleticket informó públicamente que la cola virtual empezaría a formarse las 06:00 a.m., omitiendo indicar que esta incluiría a los usuarios que ingresaron desde las 05:00 a.m. Por ello, se le impuso una sanción de 9 UIT, equivalente a S/ 37,350.

Según el organismo de defensa al consumidor, la empresa informó que implementó medidas para garantizar la operatividad de su sistema, pero debido a la gran afluencia de personas la web presentó fallas.

La comisión de protección indicó que la empresa, especializada en la venta de entradas para el público en general, debió prever que su sistema no presente fallas ni defectos sobre todo al tratarse de la venta de entradas para un evento de interés nacional.

Debido a este último caso, la sanción impuesta por Indecopi asciende a 5 UIT, equivalente a S/ 20,750.

ENLACE SIN COLA VIRTUAL

Por último, Indecopi verificó que algunos usuarios contaron con un enlace a través del cual podían acceder de manera inmediata a la compra de las entradas, sin necesidad de realizar la cola virtual.

La comisión determinó que la alta expectativa generada, elevó los riesgos informáticos, por lo que a la empresa no debería resultarle ajeno la posibilidad de que algunos usuarios buscaran vías para evadir la cola virtual.

Como consecuencia, Indecopi impuesto una sanción de 9 UIT, equivalente a S/ 37,350.

Indecopi ha ordenado a Teleticket que, en el plazo de 15 días de notificado, cumpla con implementar las acciones internas que le permitan brindar información veraz a los consumidores en los futuros procesos de venta de entradas para eventos.

Asimismo pidió que tome medidas oportunas para corregir los errores que puedan surgir en su portal web durante sus futuros procesos de venta de entradas y adopte medidas de seguridad suficientes para evitar que el sistema de compra virtual de entradas sea vulnerado.

La institución recordó que la empresa está en plazo de presentar apelación, lo que sería revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi.