Indecopi ordena a aerolínea LAW devolver costo de boletos a 5,000 pasajeros

La Comisión de Protección al Consumidor de la sede del Indecopi en Lima Norte sancionó, en primera instancia, a la sucursal peruana de la aerolínea chilena Latin American Wings (LAW) por cancelar 38 vuelos programados en la ruta Lima - Santiago de Chile, por no otorgar medidas de protección (llamadas telefónicas, alimentación, alojamiento, etc.) a los pasajeros afectados y por no implementar un Libro de Reclamaciones.

De acuerdo con las resoluciones 724-2018/ILN-CPC y 725-2018/ILN-CPC emitidas por la referida comisión, se determinó que LAW Perú infringió el deber de idoneidad y el deber de implementar un Libro de Reclamaciones, contemplados en los artículos 19 y 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi decidió imponer una multa total de 70.78 UIT, equivalentes a S/293,737, a la compañía por los siguientes motivos:

1) 16.36 UIT por la afectación del itinerario de 15 vuelos programados entre el 11 al 20 de febrero de 2018.

2) 36.17 UIT por la afectación del itinerario de 23 vuelos durante el 21 de febrero al 15 de marzo de 2018.

3) 16.25 UIT por no otorgar medidas de protección (llamadas telefónicas, alojamiento, alimentación, etc.) a la totalidad de pasajeros afectados.

4) 2 UIT, porque su Libro de Reclamaciones no contaba con la razón social del proveedor, el número de RUC, el domicilio del establecimiento, ni el código de identificación, como exige la ley.

Medidas correctivas

Como medida correctiva, la referida comisión también ordenó a LAW Perú que en un plazo de 30 días hábiles devuelva el costo del pasaje a los consumidores que registraron su embarque y no pudieron viajar debido a la afectación de los vuelos.

Asimismo, dispuso que la empresa aérea implemente un Libro de Reclamaciones que contenga los requisitos mínimos exigidos por el marco normativo vigente.

Como se recuerda, durante febrero y marzo pasado, el Indecopi abrió procedimientos sancionadores contra LAW debido al incumplimiento de itinerario de diversos vuelos que afectaron a más de 5 mil pasajeros. En dicha circunstancia, la Comisión de Lima Norte, además, ordenó a la aerolínea, en calidad de medida cautelar, garantizar el traslado inmediato de todos los pasajeros varados.

El Indecopi informó que la decisión de la Comisión de Protección al Consumidor se encuentra en plazo de apelación hasta el 16 de octubre del presente año.