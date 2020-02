El Indecopi dictó cuatro sanciones en primera instancia a Peruvian Airlines, por 904.1 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 3.88 millones, por cancelar vuelos y afectar a sus usuarios.

La Comisión de Protección al Consumidor N°3 también ordenó a Peruvian Air Line S.A.C. devolver el dinero de los boletos a todos los pasajeros afectados.

Según la institución, al cancelar sus vuelos, la aerolínea afectó las expectativas de los consumidores, no les brindó proyección, no puso a disposición de los pasajeros mecanismos para atender sus consultas y tampoco informó de manera apropiada a los afectados del estado de sus vuelos o las medidas a tomar para remediar la situación.

Peruvian recibió cuatro multas, dos por 450 UIT (por cancelar los vuelos y no brindar medidas de protección), una de 1.8 UIT (no habilitó mecanismos idóneos de atención de consultas o reclamos), y otra de 2.3 UIT (no informó de manera apropiada y oportuna respecto al estado de los vuelos o las medidas a adoptar).

Como medida correctiva, el Indecopi ordenó que en un plazo de 15 días hábiles (tras ser notificada), la empresa remita una lista detallada de los pasajeros afectados por la medida, a partir del 30 de setiembre de 2019. Debe especificar los montos pagados, y tipo de pasaje y de venta.

Además, en ese mismo plazo Peruvian deberá publicar en su portal web y sus redes sociales, durante 15 días calendarios consecutivos, sobre el procedimiento de devolución de los montos adeudados. La misma información deberá ser publicada en un diario de circulación nacional.

Vencido este plazo, la aerolínea contará con otros 15 días hábiles para efectuar la devolución del dinero a los pasajeros afectados.

“La decisión de la CC3 se encuentra en plazo de apelación que, de ser presentada, sería resuelta por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, última instancia administrativa”, señaló el Indecopi.

Aclaró, por otro lado, que Peruvian Airlines no se encuentra en un proceso concursal público, por lo que no está impedido de cumplir sus obligaciones regularmente.