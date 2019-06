Entre la inclusión y la innovación: estas son las marcas que apuestan por la diversidad

Desde los principales bancos, empresas del sector retail Real Plaza y hasta populares bebidas como Sprite o Inca Kola, varias marcas han manifestado su respaldo a la diversidad y tolerancia en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. ¿Pero qué las motiva a tomar una postura pública sobre un tema que aún genera controversia en el Perú?

Desde Scotiabank, Elbia Castillo, presidenta del Comité de Inclusión y Diversidad de esta entidad financiera, explica a Perú21 que se trata de un compromiso histórico con la inclusión: “Venimos trabajando por promover ambientes seguros (…). Scotiabank fundó su Comité de Inclusión en 2007, compuesto por 10 colaboradores de las distintas empresas del grupo, que discuten temas sobre tres pilares: equidad de género, comunidad LGTBI+ y personas con discapacidad”.

Prueba de ello es su reciente video, en el que destacan su apertura a relacionarse con todo tipo de personas sin importar su origen, edad, condición física u orientación.

Los motivos de otras compañías se relacionan con celebrar las diferencias positivamente y alentar la innovación en la organización.

Ángela Gaona, líder del Grupo de Afinidad Pride de Uber para la región Andina, Centro América y el Caribe, comenta que a través de estas prácticas han logrado “ser reconocidos como una de las compañías más innovadoras del mundo”.

"En Perú, en 2018 empezamos a tener cercanía con asociaciones sin fines de lucro que apoyan a la comunidad entregando una donación a It Gets Better Peru para soportar su programa de consejería psicológica a jóvenes. Este año hemos lanzado una campaña educativa que da a conocer información sobre las identidades dentro de la comunidad LGTBIQ+, promoviendo la inclusión y la igualdad", agrega Gaona.

También existen casos como el de Sprite, que repartirá una edición especial para promover la igualdad de derechos y la no discriminación ante la diversidad sexual.

Y si faltara algún fundamento, el gerente de marketing de Coca-Cola, Gabriel Chávez, agrega: “No hay nada más importante que ser auténtico”.

Tenga en cuenta

Interbank, BBVA y BCP son otros bancos que se han manifestado. Movistar, Entel, Tambo y Pilsen son otros casos en el sector privado.

Solo 50% de los trabajadores LGTBI en Perú revelan su orientación sexual, pues temen ser estereotipados, según estudio de Marsh Rehder.