Casi cinco semanas después de que el Gobierno dispusiera elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), nueve de cada diez personas siente que esta medida ha incrementado los precios. Según la última encuesta de Datum , el 88% de participantes opina así.

Como se recuerda, el aumento del referido impuesto estuvo dirigido a los combustibles derivados del petróleo, los autos importados con motores a gasolina y diésel y los cigarrillos, así como a las bebidas azucaradas y las alcohólicas.

De todos los encuestados, la percepción sobre el encarecimiento de los precios se acentúa en los niveles socioeconómicos (NSE) C, D y E. En estos, el 92%, 90% y 92.2%, respectivamente, asegura percibir esta variación. Los porcentajes contrastan con el NSE A/B, pues la cifra desciende hasta 86.9%.

Al respecto, César Peñaranda, economista de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explica que, aunque los incrementos no han sido muy elevados, “en alguna medida se van a sentir”.

“Los grupos de menores ingresos, que son el C, D y E, son los que más directamente lo van a sentir. Si hay un ligero aumento en el (precio) del transporte, lo van a sentir. Aquellos que recurren a los mercados por bienes de consumo de la canasta básica lo van a sentir. Por eso, para las personas de ingresos menores, el efecto puede ser mayor”, dijo.

A PASO LENTO

Por otra parte, el sondeo también reveló que el 58% de los encuestados siente que la economía aún no se ha reactivado, mientras que el gasto promedio por el Día del Padre sería S/139, un 7.3% menos que en 2017 (S/150).

Ambos resultados, de acuerdo con Peñaranda, podrían vincularse pues –aunque estima, por datos de la CCL, que el desembolso promedio será similar al de 2017– sí considera que la coyuntura política y la lenta reactivación de la economía habrían impactado en el consumidor.

“Se han dado varios sucesos en el año, como el cambio de ministro (de Economía) y eso tiene un efecto”, destacó.

DATOS:

-Para el 51% de encuestados, el Gobierno no está haciendo “todo lo posible” para que los peruanos paguen sus impuestos. 

-El 57% de participantes espera un encarecimiento de los productos de primera necesidad en los siguientes seis meses. Un 33% cree que los precios no cambiarán.

-Siete de cada diez (73%) personas del sondeo aseguró que sus ingresos no son suficientes para costear sus necesidades. La cifra es igual a la de octubre de 2017 y supera al 72% de junio de 2016