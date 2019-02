¿Qué tan importante es la primera impresión en una entrevista laboral? [VIDEO]

Los primeros segundos son cruciales en una entrevista laboral y en un primer encuentro personal. ¿Simpático o antipático? ¿Competente o incompetente? El subconsciente nos genera una primera impresión de la que luego es muy difícil desprenderse.

Para la primera impresión, no hay segundas oportunidades. El psicólogo social Hans - Peter ERB, señaló a DW que el efecto primario es el mecanismo que determina el juicio de valor y las valoraciones posteriores.

Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, si el candidato es atractivo un jefe puede desarrollar en apenas 7 segundos la sensación de que el aspirante está calificado para el puesto de trabajo.

Por otro lado, a través del llamado efecto halo continúa afianzado esa primera impresión que le ayuda a consolidar con las otras cualidades del candidato, logrando una valoración general positiva, indicó a DW.



Asimismo, Hans - Peter ERB, agregó que mediante la llamada profecía autocumplida se realiza un fenómeno según el cual las expectativas puestas en una persona son aceptadas por dicha persona. Es decir, si el jefe espera que ese trabajador sea competente aumentará el rendimiento del empleado.

¿Qué tan importante es la primera impresión en una entrevista laboral? (DW)

ESTUDIO QUE LO RESPALDA

Un reciente estudio estadounidense publicado en Science Daily demostró lo importante que son las primeras impresiones. Para el estudio, se pidió a un grupo de personas valorar a otras solo por sus retratos fotográficos y luego se les presentó a esas personas para revisar su valoración inicial, el resultado fue que la gran mayoría no modificó su juicio inicial.

Sin embargo, esta primera impresión puede desvanecerse si las expectativas no se confirman. El candidato debe preparar muy bien la presentación y el contenido de su discurso ya que no sirve de nada generar una buena primera impresión que luego no se sostenga.

