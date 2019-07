La importancia de tener un buen historial crediticio

En la actualidad, estar al día en el pago de las deudas y así conservar un buen historial crediticio es indispensable cuando se desea solicitar una tarjeta de crédito, un préstamo vehicular, un crédito hipotecario o el alquiler de una vivienda.

“El historial crediticio les da a las instituciones financieras una mayor visión sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras”, indica Yang Chang, docente del Programa Especializado en Finanzas de la Universidad de Piura.

Esta información funciona como un historial de conducta de la persona o empresa.

“En la medida que las personas han cumplido con sus obligaciones, hay una mayor probabilidad de que continúe teniendo esta buena conducta”, explica el economista.

Debido a esto, las instituciones financieras o empresas usan el récord de crédito como una garantía del cumplimiento de sus obligaciones.

“En ese sentido, se convierte en un señalizador del nivel de riesgo. Bajo este enfoque, cuanto mayor es el riesgo, mayor será la tasa que se exigirá al solicitante, mientras que cuanto menor sea el riesgo, las tasas deberían tender a la baja”, comenta Chang.

Cabe resaltar que un ciudadano deja de ser considerado como “buen pagador” después de que se cumplen los 61 días sin pago en el caso de los créditos hipotecarios y 31 días para el resto de préstamos.

¿Y si no puedo pagar?

En caso de no poder pagar sus deudas, lo primero que debe tomar en cuenta es si la deuda está atada a un activo (vehículo o casa) o no lo está.

“De estar atado a un activo, lo mejor sería vender el activo para liquidar la deuda y conseguir algo de liquidez. De no estarlo, debe ver la posibilidad de refinanciar o reestructurar la deuda de acuerdo a los ingresos o egresos familiares”, recomienda.

En el peor de los casos, usted dejará de pagar las deudas y esto implicará la pérdida total del acceso a cualquier institución financiera o a cualquier tipo de préstamo.

¿Cómo verifico?

Lo que tiene que considerar es el uso del servicio de una central de riesgo. La más conocida es Infocorp. Sin embargo, existen otras que funcionan de una manera similar.

Además, puede revisar su información financiera a través del portal web al usuario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para acceder a dicha información, solo necesitará ingresar los datos que figuran en su DNI. La calificación se registra como una cifra de tres dígitos.

Lo primero que debe hacer al ingresar a la página web de la SBS es dirigirse a la opción ‘Reportes de deudas’, e ingresar sus datos.

Luego, obtendrá el reporte del último mes con la relación de los créditos que ha contratado últimamente a través del sistema financiero.

Si desea contar con un certificado físico, puede acercarse a las oficinas de la SBS y solicitar una copia del mismo. El formulario tendrá un costo de S/8.50.

Cabe precisar que existen cuatro niveles de calificación que van desde “pago puntual” hasta “atrasos de pago de más de 120 días”.