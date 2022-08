Las importaciones ascendieron a US$ 29,454 millones en el primer semestre, lo que significó un aumento de 23.3% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el monto registró US$ 23,887 millones, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El gremio indicó que el crecimiento se fundamentó principalmente en los mayores precios de importación de los combustibles, fertilizantes, insumos industriales y alimentos, ocasionados por los problemas de oferta (por clima adverso, menor producción de la OPEP y nuevas olas de COVID-19 en China), la prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania y los altos costos logísticos.

En el primer semestre del 2022, la metalmecánica (US$ 8,593 millones) lideró las importaciones al concentrar el 29.2% del total (destacaron los celulares), seguida de los químicos (US$ 5,753 millones, resaltaron los medicamentos), hidrocarburos (US$ 5,099 millones) y agro (US$ 3,508 millones) que, de forma conjunta, representaron el 78% del íntegro.

El reporte del CIEN-ADEX consideró que, en general, los productos importados se siguen afectando por el incremento de los precios de las materias primas para la industria y los combustibles.

En el ranking de bienes más dinámicos sobresalen algunos como el nitrato de amonio (842%), carburreactores para la aviación (575.8%), las partes de turbinas a gas (374.4%), fibra de coco (251.8%), planchas de acero (196.6%) y tejidos de mezclilla-denim (178.8%).

Por uso

Según características de uso, el gremio sostuvo que las materias primas y productos intermedios (US$ 16,293 millones) concentraron el 55.3% del total, con un incremento de 43.8%. Los principales fueron los de uso industrial, como los químicos farmacéuticos, que concentraron el 12.6% (procedieron principalmente de China).

Los bienes de capital y materiales de construcción (US$ 7,551 millones) representaron el 25.6% (evolución de 2.5%), sobresalieron los bienes de capital para la industria, primordialmente la maquinaria industrial. Por su parte, los bienes de consumo (cerca de US$ 5,596 millones) representaron el 19% y fueron liderados por los de consumo no duradero (destacaron los alimentos).

China (US$ 7,721 millones) fue el principal proveedor del Perú al concentrar el 26.2% del total (resaltaron los celulares), le siguió EE.UU. (US$ 7,027 millones), Brasil (US$ 2,104 millones), Argentina (US$ 1,441 millones) y México (US$ 1,132 millones).

Empresas

En el primer semestre del año las importaciones estuvieron a cargo de 23,983 empresas peruanas (caída de -4.1% respecto al mismo periodo del 2021). Según el tamaño, el 70.4% fue microempresas, el 23.6% pequeñas, 4.9% grandes y el 1.1% medianas, con lo cual las mipymes representaron el 95.1% del total.

El mayor incremento en el número de empresas fue en las grandes, con un alza de 8.1%, mientras que las microempresas fueron las más afectadas con una caída de -6%.

