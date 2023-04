Las importaciones durante el primer trimestre del año sumaron US$12,324 millones, 11.5% menos que en el mismo periodo de 2022, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

“Los principales proveedores del Perú fueron China, EE.UU., Brasil, Argentina y México”, informó el gremio empresarial.

China, con US$3,035 millones, fue el principal proveedor de Perú en el primer trimestre del año con el 24.6% del total de las importaciones, su principal producto fueron los celulares. Le siguió EE.UU., con US$2,525 millones, cuya partida líder fue el diésel B5.

“Les siguieron Brasil (US$960 millones), Argentina (US$840.2 millones), México (casi US$419 millones), Chile (US$295.3 millones), Canadá (casi US$288 millones) y Colombia (US$287 millones)”, reportó el gremio.





¿QUÉ PRODUCTOS FUERON MÁS IMPORTADOS?

El sector metalmecánico fue el más demandado con US$3,992.5 millones, mostrando un retroceso de -6% y una participación del 32.4% del total.

Le siguieron el químico (US$2,236.7 millones) con una caída de -18.2% y los hidrocarburos (US$2,102.6 millones) con un aumento de 4.8%.

Otros fueron el agro primario (US$1,643.5 millones), varios (US$751.6 millones), siderometalurgia (US$659 millones), textil (US$273.5 millones), confecciones (US$226.1 millones), minería no metálica (US$ 195 millones 500 mil), maderas (US$ 110 millones), pesca para CHD (US$ 77 millones 300 mil) y minería (US$ 55 millones 300 mil).

Según el reporte de importaciones del CIEN-ADEX, los productos más importantes por sector fueron: el aceite crudo (US$850.1 millones) en hidrocarburos, celulares (US$270.7 millones) en metalmecánica, maíz amarillo (US$261.1 millones) en agro, nitrato de amonio (US$93.5 millones) en químicos y chatarra de hierro (US$84.2 millones) en siderometalúrgica.





