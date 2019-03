Hugo Boss invierte US$500,000 en apertura de tienda en el Jockey Plaza

Hugo, la línea casual de la marca alemana Hugo Boss, inauguró en el Perú su segunda tienda, la cual está ubicada en centro comercial Jockey Plaza , y consolida el plan de expansión en el país del Grupo Yes, representante de la marca.

La nueva tienda Hugo demandó una inversión de US$ 500,000, que se suman a los otros US$ 500,000 que el Grupo Yes invirtió en la apertura de la primera tienda de la marca, ubicada en el Real Plaza Salaverry y a los US$ 250,000 del córner ubicado en Saga Falabella.

“Hugo en el Perú ha experimentado un crecimiento constante; a medida que el cliente la conoce se vuelve fan y seguidor de la marca. Por ello debíamos estar presentes en uno de los centros comerciales más importantes del Perú. Estar en una ubicación 'prime' excepcional y tener el tamaño ideal fue fundamental para definir el ingreso en el Jockey Plaza”, manifestó Tomás Vega, CEO del Grupo Yes.

Vega destacó además que la apertura de las segunda tienda Hugo reafirma la confianza del Grupo Yes en el país, su estabilidad y su futuro prometedor.

La tienda que se caracteriza por ser moderna, minimalista, urbana y amigable, tiene una extensión de 120 metros cuadrados y ha sido implementada bajo los más altos estándares que la marca alemana exige a todas las vitrinas del mundo en donde se ofrecen sus exclusivas líneas.

Actualmente el Grupo Yes cuenta con cuatro tiendas Hugo Boss y dos tiendas Hugo (incluyendo la del Jockey Plaza).