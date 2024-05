El turismo en el Perú continúa recibiendo reconocimiento a nivel internacional. Recientemente, el país ganó en la categoría Mejor Destino Internacional en los II Premios de los Lectores Viajes National Geographic 2024, dejando atrás a importantes destinos internacionales.

Adicionalmente, a inicios de mayo se revelaron los ganadores de distintos prestigiosos rankings como internacionales de turismo, tales como el Modern Luxury ‘s Travel Awards, Traveller’ s Choice Awards, “500 Best” de Travel + Leisure, entre otros, en donde se destaca la presencia de cinco hoteles peruanos de la colección de propiedades de lujo Belmond, en distintas categorías.

Rio Sagrado, A Belmond Hotel, fue reconocido este mes como uno de los 52 hoteles más glamorosos en los Modern Luxury ‘s Travel Awards, una guía que compila una selección de los hoteles, spas, safaris lodges y experiencias alrededor del mundo a cargo de expertos en el rubro.

Los evaluadores destacaron atributos como su entorno natural y proximidad al Río Vilcanota, brindando una experiencia de bienestar y desconexión con espacios como el spa Mayu Wilka, áreas para hacer yoga, ceremonias privadas con un chamán y la exclusiva estación privada del icónico tren Hiram Bingham con destino a Machu Picchu durante los meses de enero y abril.

Además, este hotel también fue reconocido en los Premios Traveller ‘s Choice Best of the Best 2024 junto a Las Casitas, A Belmond Hotel, en la categoría de hoteles boutique en Sudamérica. Por su parte, el lujoso Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel, destacó en la categoría Luxury. Estos premios celebran la excelencia en los viajes y son otorgados a aquellos con un alto número de críticas sobresalientes de la comunidad de Tripadvisor.

Por otro lado, los detalles, historia y arte presentes en el legendario Monasterio, A Belmond Hotel, capturaron a los rigurosos jurados y logró ser incluido en la lista “500 Best” de Travel + Leisure junto al Miraflores Park, A Belmond Hotel, ubicado en la capital peruana y que capturó con su increíble vista al océano pacifico.

Este ranking es publicado por esta prestigiosa revista diseñada para el viajero sofisticado y bien informado. Esta distinción se basa en las altas calificaciones de hoteles en la encuesta anual World’s Best Awards, reflejando el reconocimiento de los lectores y la calidad excepcional de estas propiedades.

“La infraestructura hotelera es la columna vertebral del turismo de lujo, y en Belmond estamos comprometidos con liderar este segmento en Perú. Nuestros hoteles no solo ofrecen una experiencia de clase mundial, sino que también juegan un papel crucial en el impulso económico y cultural de las comunidades locales. Al invertir en instalaciones de alta gama y servicios excepcionales, estamos ayudando a posicionar a Perú como un destino de lujo imperdible en el mapa mundial”, sostuvo Laurent Carrasset, Vicepresidente de Belmond para Sudamérica.

