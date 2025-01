Homar Lozano: Cartera de proyectos cupríferos en el Perú asciende a $40 mil millones

La cartera de proyectos de cobre en el país asciende a US$40 mil millones, sostuvo el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Carlos Homar Lozano.

“La población debe saber que el 75% de la cartera de proyectos mineros del Perú es de cobre. La cartera de proyectos mineros bordea los US$ 54 mil millones, US$ 40 mil millones son de cobre y US$ 12 mil millones son de oro”, detalló en entrevista a un medio local y agregó que la cartera de proyectos de exploración suma alrededor de US$ 400 millones.

Lozano enfatizó que, ante el inminente retroceso del segundo al tercer lugar como mayor productor de cobre a nivel global, “debemos preocuparnos en ponerle celeridad a los nuevos proyectos mineros sobre todo los de cobre”.

“Ya este año con la proyección, la República del Congo nos estaría superando, el Perú pasaría al tercer lugar como mayor productor de cobre en el mundo. Ser el mejor en el mundo siempre cuesta y tenemos el potencial. (En el país) vemos un ligero decrecimiento en metales estratégicos como el cobre y el oro, por una disminución de leyes en algunas mineras más importantes”, mencionó.

El vocero del IIMP añadió que la industria minera en el país no subsiste de los precios de los metales sino de la producción, de controlar los costos y de la competitividad.

“Para que la producción cuprífera peruana no decaiga, se deben alentar ampliaciones como Toromocho, Chalcobamba y proyectos nuevos como Zafranal y Tía María que ya está a la vuelta de la esquina”, aseveró.

Inversiones

Asimismo, Lozano alentó al empresariado privado para seguir apostando por invertir en el Perú, y “que sigan haciendo su mayor esfuerzo”, pese a que hay proyectos demoran muchísimo en ponerse en valor.

Lozano dijo que el país posee recursos tan solicitados como el cobre y el litio, para la demanda de la transición energética que “es una realidad”.

“En promedio un auto eléctrico usa tres veces más cobre que un auto convencional, eso hace que haya más demanda de este metal”, comentó.

Finalmente, apuntó que la agroexportación, la agricultura y la minería “no son actividades divergentes” y que más bien han crecido exponencialmente estos últimos años.

“En el caso del cobre hemos duplicado nuestra producción en los últimos 10 años y no por eso hay menos agricultura, es un mito vincular que el crecimiento de la minería va a deteriorar la agricultura y la agroexportación”, culminó.

