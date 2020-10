La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) indicó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) elabora un plan de reactivación con el nuevo reglamento para la exploración y explotación de hidrocarburos y de implementarse se podría destrabar más de US$ 20 mil millones en inversiones en el sector.

“Es positivo el anuncio del ministro (Miguel Incháustegui) porque también se duplicaría la producción de petróleo en el país y generaría más empleo, incluyendo la recuperación de los puestos de trabajo en la selva. Además, ayudaría al incremento de regalías y canon”, manifestó Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Indicó que dada la situación crítica de la industria de hidrocarburos, entre los proyectos que plantea el Minem se encuentra la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que quedó en stand by por el cierre del Congreso anterior.

“Esa ley es importante porque tiene algunas regulaciones que permiten recuperar la competitividad del sector hidrocarburos que, en los últimos años, quedó muy atrás en comparación a otros países de la región”, comentó Cantuarias.

Señaló que con esta ley se ampliará automáticamente los contratos de petróleo por 10 años más, con lo cual se pretende homogeneizar con los plazos que tienen los de gas a 40 años.

“Eso permitiría poner en valor reservas probadas que el día de hoy no son económicamente viables, como ocho lotes, que están en etapa final, no explotan porque el plazo de inversión es mucho mayor que el plazo de contrato. Solo esa medida ayudaría a recuperar unos US$ 5 mil millones de inversión”, refirió.

También mencionó que habría un acompañamiento permanente de los concesionarios para garantizar la licencia y los proyectos de inversión con las comunidades.

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos explicó que otra de las propuestas del Minem es el nuevo reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución. “El sistema de regalías en el Perú está desfasado y es inflexible porque en una situación de precios bajos hace que los lotes no sean atractivos. Si se aplica, ayudará a recuperar inversión”, precisó.

Añadió que otro de los reglamentos es el de Contratistas de Hidrocarburos, que permitirá el ingreso de empresas junior o que se han financiados en los mercados de capitales para explorar nuevos yacimientos.

Con respecto al Nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Cantuarias declaró que moderniza la regulación para poder explorar y desarrollar hidrocarburos en el país.

PROPUESTAS

Felipe Cantuarias expresó que se debería complementar a este paquete de medidas la necesidad de aprobar una declaración de impacto ambiental para las actividades de exploración, pero no en tierras firmes ni aguas profundas.

“Si hoy quieres explorar un lote demora 40 meses porque necesitas un estudio de impacto ambiental, pero los otros países de la región tienen herramientas de gestión ambiental simplificada que toma entre 4 a 8 meses una licencia para explorar, así que esto nos pone en desventaja”, aseveró.