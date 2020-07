HBO lanzó el pasado 27 de mayo su nueva plataforma de video por streaming HBO Max. Con este producto, WarnerMedia Entertainment entró a competir con servicios como Netflix, Disney +, Amazon Prime y Hulu. Por el momento, Max solo está disponible para Estados Unidos, pero esto cambiará en los próximos meses.

Johannes Larcher, ex ejecutivo de Hulu, se incorporará en agosto próximo como jefe de HBO Max Internacional, informó en exclusiva la web Deadline, según recoge Forbes México. El medio indica que una de las primeras acciones de Larcher será llevar HBO Max a Latinoamérica para el 2021.

“Sus habilidades de liderazgo, junto a su experiencia digital y en B2C, le dan el respaldo perfecto para manejar el crecimiento de HBO Max más allá de Estados Unidos”, comentó Gerhard Zeiler, presidente de WarnerMedia International Networks sobre Larcher.

Por su parte, Larcher expresó su deseo de convertir a HBO Max en “un servicio de streaming indispensable alrededor del mundo”.

Aún no hay mayores detalles si Perú estará incluido en este servicio. Cabe indicar que por el momento en la región contamos con el servicio HBO Go, que ofrece videos por streaming para suscriptores.

EL CATÁLOGO QUE OFRECE HBO MAX

HBO Max tiene un costo mensual de US$14,99 en Estados Unidos, el más alto entre sus competidores. Además, ofrece más de 10 mil horas de contenido y tiene disponibles títulos como Watchmen, Westworld, Game of Thrones y Sex and the City.

Además de Warner Bros, HBO Max también cuenta con material de estudios como New Line, TNT, TBS, Cartoon Network y Looney Tunes. Asimismo, apostará por producciones en exclusiva como el esperado reencuentro de la serie Friends. Asimismo, contará con el comentado ‘Snyder Cut’ de la película ‘La liga de la justicia’.

