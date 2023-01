El Perú cuenta con 47 proyectos mineros que podrían comprometer una inversión de US$53,715 millones e impulsar la economía y el empleo en 18 regiones. Esto es lo que reveló la presentación de la “Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023″ por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El ministerio informó que el documento actual es la edición actualizada de la anterior Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021.

“Esta nueva edición ha sido renombrada como Cartera de Proyectos de Inversión Minera por encontrarse alineada a los distintos tipos de proyectos que reúne, así como a los objetivos de la publicación”, precisó el Minem en un comunicado.

En esa línea, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del MINEM, responsable del documento, destaca que la actual cartera registra un aumento de inversión minera del 1.0% en contraste a la edición anterior.

Así, la nueva cartera consigna el inicio de operaciones de un proyecto (US$ 5,300 millones), otros 3 proyectos salieron de la cartera (US$ 1,233 millones), 8 proyectos se incorporaron a la actual cartera (US$ 5,989 millones), 8 proyectos modificaron sus montos de inversión (US$ 10,341 millones) y 31 proyectos mantienen su monto de inversión (US$ 37,385 millones) que representa el 69.6% de la participación global de la cartera.

METALES Y PROYECTOS

Respecto al tipo de mineral a extraer, la cartera señala que existen 27 proyectos de cobre (US$ 38,521 millones) que representan el 71.7% de la inversión total; 6 de oro (US$ 6,993 millones), 3 de hierro (US$ 5,384 millones), 10 proyectos son de zinc y plata (US$ 2,368 millones) y uno de fosfato (US$ 450 millones).

Para este año, la cartera pronostica el inicio de construcción de los proyectos Magistral, Corani, Romina y Reposición Antamina, los dos últimos se incorporan por primera vez a la cartera, con una inversión conjunta de US$ 2,947 millones que representa el 5.5% de la inversión total.

En tanto, para el 2024, iniciarían construcción Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones) en Cajamarca y Zafranal (US$ 1,473 millones) en Arequipa, con una inversión conjunta de US$ 3,973 millones. Por lo cual, los proyectos con inicio de construcción proyectados para este año y el 2024, contemplan una inversión conjunta de US$ 6,920 millones.

La cartera también indica que 37 proyectos aún no han definido la fecha de inicio de construcción debido a que se encuentran en etapa temprana. Este grupo presenta una inversión conjunta de US$ 44,709 millones, que representa el 83.2% de la inversión global.

