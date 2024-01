El empleo en Lima Metropolitana cerró 2023 sin mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que ya habían sido castigadas por la alta inflación.

Si se compara 2023 contra 2019, periodo previo a la crisis sanitaria, el número de personas ocupadas aumentó en un poco más de 300 mil, al cerrar en 5.2 millones (+6.2%).

Sin embargo, este resultado fue gracias al crecimiento del empleo no adecuado, es decir, a las actividades que emplean a las personas menos de una jornada laboral (35 horas semanales como medida de referencia), pese a estar dispuestos a trabajar más tiempo, o que trabajando ese periodo o más perciben rentas menores al ingreso mínimo referencial (S/1,227).

Según el INEI, en 2023 el número de personas con empleo no adecuado creció en más de 413 mil (+23.7%), es decir, superó el número de nuevos trabajadores del 2023.

Incluso, las personas ocupadas que perciben ingresos inferiores al mínimo referencial aumentó en 600 mil comparando el 2023 contra el 2019, equivalente al doble de los nuevos trabajadores.

Para el economista Alfredo Thorne, esta situación obedece al deterioro de la economía del país, que se ha reflejado en una crisis de la pequeña y microempresa.

Comentó que incluso existe un desempleo oculto, puesto que el número de personas en edad de trabajar que no está buscando empleo (población económicamente no activa) aumentó en más de 350 mil entre 2023 y 2019. Esto, en parte, a que han renunciado a buscar trabajo porque no lo encuentran.

Datos

El PBI cayó 0.57% de enero a noviembre de 2023, luego que en noviembre registró un avance de 0.29%, tras 6 meses de caídas.

Alfredo Thorne estimó que la economía caería en diciembre por el ajuste de la inversión pública que hizo el MEF.

