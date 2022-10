El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Bono Alimentario de S/ 270, a fin de mitigar el impacto en su economía ante el incremento de precios de los productos.

Cabe señalar que esta ayuda económica ya se está entregando a los beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo.

¿Hasta cuándo se podrá cobrar el Bono Alimentario?

El Midis señaló que a través de los canales oficiales, se estará informando quiénes serán los beneficiarios de este nuevo bono. Pero, se estima que el subsidio de S/ 270 podría empezar a entregarse en este mes.

Por otro lado, el Bono Alimentario se podrá cobrar hasta abril de 2023 . Pasado este plazo, el dinero transferido al Banco de la Nación retornará a la entidad de donde salió.

¿Quiénes son los potenciales beneficiarios del Bono Alimentario?

Los potenciales beneficiarios del Bono Alimentario son ciudadanos mayores de edad, de 18 a más años, que cumplan los siguientes requisitos:

Por Hogar

Que formen parte de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Que formen parte de hogares usuarios de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65, a excepción de los beneficiarios de la subvención extraordinaria adicional dispuesta por el artículo 20 de la Ley N° 31538.

Que formen parte de hogares comprendidos en los literales a y b; cuyos integrantes no se encuentren registrados en las planillas que administra el Ministerio de Economía y Finanzas o en la planilla privada, que administra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y personas de la modalidad formativa.

Por ingresos mensuales

Además, de formar parte de unos de los tres tipos de hogares, son elegibles los ciudadanos cuyo ingreso mensual de dichos hogares no supere el monto de la remuneración mínima vital de S/ 1,025.

Familiares en el hogar

Además de formar parte de los tres tipos de hogares y de tener ingresos menores al sueldo mínimo, los ciudadanos no deben ser miembros de hogares con algún integrante que sea autoridad, servidor o candidato a algún cargo público, como congresista, alcalde, regidor, gobernador, consejero regional, entre otros.

¿Cómo se entregará el Bono Alimentario?

El pago de este bono de S/ 270 está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y se realiza en dos tramos:

Primer tramo

Alrededor de 1′300,000 personas de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo fueron beneficiadas, debido a que son vulnerables y en situación de pobreza extrema, según el Sistema Nacional de Focalización.

Adicionalmente a la subvención que reciben cada bimestre los afiliados a los programas sociales, se les asignará un monto extra. Los beneficiarios de Juntos reciben S/ 200 más, a los de Pensión 65 les corresponde S/ 250 y los de Contigo S/ 350 más.

El pago de este bono empezó el 15 de agosto de 2022.

Segundo tramo

Será beneficiarias alrededor de 6 millones de personas vulnerables, que no están registradas en programas sociales del Estado, no figuran en la planilla de una empresa privada o de una entidad del Estado y cuyos ingresos mensuales en el hogar no superan los S/ 1,025.

El monto a cobrar será de S/ 270 para cada persona que cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiaria de esta subvención.

El pago de este bono iniciará en octubre de 2022.

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica.