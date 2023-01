Louis Jean Chartier fue nombrado por el Grupo Romero como CEO de Infracorp, el holding de infraestructuras del referido grupo empresarial.

La labor de Chartier estará enfocada en liderar el crecimiento del grupo en el sector infraestructura por medio de inversiones directas o coinversiones a nivel nacional y regional.

“Louis Jean Chartier, quien tiene un profundo conocimiento del sector en Latinoamérica, asumió esta responsabilidad desde el 01 de enero de 2023″, informó la compañía por medio de un comunicado.

Formación y perfil profesional

El nuevo CEO de Infracorp, de acuerdo con el Grupo Romero, es un ejecutivo con más de 25 años en el sector privado en Canadá, Francia, México y Perú, países donde ha laborado “en grandes multinacionales industriales y de infraestructuras”.

Entre las empresas donde se ha desarrollado figuran la canadiense del sector aeronáutico Bombardier, Hydro-Quebec International, Grupo Vinci y Grupo Alstom.

La trayectoria de Chartier incluye fondos de private equity, y otros fondos de pensiones como CDPQ.

En cuanto a su formación académica, el CEO de Infracorp tiene un Bachelor of Commerce, Economics and Finance en McGill University, así como una Maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y la Mccombs School of Business (University of Texas) y ha llevado a cabo el programa AMP (Advanced Management Program) en Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, en EE.UU.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a Richard Arce Y Karerina Bayona sobre situación por el paro