La compañía de restaurantes Inspire Brands con base en Georgia, Estados Unidos, llegó a un acuerdo con el grupo Dunkin, matriz de las cadenas de comida rápida Dunkin' Donuts y Baskin Robbins por un total de US$ 11.300 millones, según informó la agencia EFE.

Dunkin informó a través de un comunicado que la compra se calculó sobre un valor de US$ 106,5 por cada acción, más de US$ 6 por encima del precio que marcaron las acciones el último viernes al cierre de Wall Street (US$ 99,71), e incluye la compra de la deuda de la compañía.

Cabe mencionar que en la actualidad, Dunkin cuenta con más de 12.500 franquicias de Dunkin' Donuts y otras 8.000 de Baskin Robbins extendidas por 60 países, incluido nuestro país.

Por su parte, Inspire Brands posee más de 11.000 establecimientos de las cadenas de restaurantes Arby’s, Buffalo Wild Wings, SONIC Drive-In y Jimmy John’s cuyas ventas se elevan a US$ 15.000 millones cada año.

Tras la compra, Dunkin' Donuts, especializada en bebidas calientes, repostería y desayunos, y la heladería Baskin-Robbins seguirán operando con sus nombres y de manera separada al resto de las marcas de Inspire Brands.

Paul Brown, cofundador y director ejecutivo de Inspire Brands, aseguró que “Dunkin' y Baskin-Robbins son líderes de su categoría con más de 70 años de rica herencia, y juntos son dos de las marcas de restaurantes más icónicas del mundo. Al unirse a Inspire, estas marcas agregarán experiencias y oportunidades complementarias a nuestro portafolio actual”.

Ambas franquicias cuentan también con más de 15 millones de miembros en sus programas de fidelización, según indica la nota difundida por Dunkin en la que los directivos de ambas compañías esperan que la compra pueda completarse a finales de este año.

